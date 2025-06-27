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Головна Новини дня ЄС розпочинає переговори про вступ Молдови — коли черга України

ЄС розпочинає переговори про вступ Молдови — коли черга України

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 05:02
Молдова робить перші кроки на шляху до ЄС, а вступ до Євросоюзу України продовжує блокувати Угорщина
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters
Ключові моменти Як саме проходитимуть перемовини щодо Молдови Що з Україною

Вже наступного тижня ЄС розпочне перемовини про вступ Молдови до Європейського Союзу. Це відбудеться під час саміту ЄС — Молдова в Кишиневі.

Таку інформацію оприлюднив президент Румунії Нікушор Дан.

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Як саме проходитимуть перемовини щодо Молдови

За інформацією Дана, наступного тижня стартує перший кластер перемовин — "Фундаментальні цінності". Загалом процес приєднання передбачає перемовини за 33 кластерами.

Що з Україною

Україна подала документи Єврокомісії для початку перемовин за трьома кластерами, однак дата їхнього початку залишається невідомою через блокування цього процесу Угорщиною.

Проте голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн активно виступає за відкриття першого кластеру переговорів з Україною. За підсумками саміту ЄС у Брюсселі вона зробила відповідну заяву.

"Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Україна виконала свої зобов'язання — тепер маємо виконати й ми. Тому що процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед", — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялось, що Словаччина та Угорщина блокують 18-й пакет санкцій проти Росії. Ці країни вимагають від ЄС компенсації у 20 мільярдів євро. 

Також у великому аналітичному матеріалі ми розповідали, як Молдові поступово вдається реінтегрувати Придністровський регіон на тлі гібридного впливу Кремля. 

Європейський союз Молдова Єврокомісія Угорщина Урсула фон дер Ляєн ЄС
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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