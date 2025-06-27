Молдова делает первые шаги на пути в ЕС, а вступление в Евросоюз Украины продолжает блокировать Венгрия

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Уже на следующей неделе ЕС начнет переговоры о вступлении Молдовы в Европейский Союз. Это произойдет во время саммита ЕС — Молдова в Кишиневе.

Такую информацию обнародовал президент Румынии Никушор Дан.

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По информации Дана, на следующей неделе стартует первый кластер переговоров - "Фундаментальные ценности". В целом процесс присоединения предусматривает переговоры по 33 кластерам.

Что с Украиной

Украина подала документы Еврокомиссии для начала переговоров по трем кластерам, однако дата их начала остается неизвестной из-за блокирования этого процесса Венгрией.

Однако председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен активно выступает за открытие первого кластера переговоров с Украиной. По итогам саммита ЕС в Брюсселе она сделала соответствующее заявление.

"Под непрерывным огнем Украина проводит реформу за реформой. Украина выполнила свои обязательства — теперь должны выполнить и мы. Потому что процесс вступления базируется на заслугах. А Украина заслуживает того, чтобы двигаться вперед", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Словакия и Венгрия блокируют 18-й пакет санкций против России. Эти страны требуют от ЕС компенсации в 20 миллиардов евро.

Также в большом аналитическом материале мы рассказывали, как Молдове постепенно удается реинтегрировать Приднестровский регион на фоне гибридного влияния Кремля.