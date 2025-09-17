Мецола анонсував відкриття у Києві постійного представництва Європарламенту

У Києві з’явиться постійне представництво Європарламенту — деталі
Дата публікації: 17 вересня 2025 11:57
У Києві відкриють постійне представництво Європарламенту. Глава відомства Роберта Мецола назвала це зобов’язанням ЄС перед Україною.
Про це Мецола повідомила під час виступу у Верховній Раді.
"Я тут, щоб ще більше посилити нашу співпрацю. Ми відкриваємо постійне представництво Європарламенту у Києві, для того, щоб ми були присутні в Україні і працювали з вами кожного дня. Це було наше зобов’язання перед вами, і ми його виконуємо", — заявила вона.
