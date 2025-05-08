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ЄП ухвалив резолюцію щодо депортованих дітей — ключові положення

8 травня 2025 15:22
Аркадій Пастула - Редактор
Європарламент ухвалив резолюцію про повернення дітей з РФ — деталі від Єрмака
Дитина з іграшкою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Європейський парламент у четвер, 8 травня, ухвалив резолюцію щодо повернення українських дітей. Йдеться про неповнолітніх, яких Росія депортувала або примусово перемістила.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram у четвер, 8 травня.

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Резолюція про повернення українських дітей

Резолюцію Європарламенту схвалили п’ять ключових політичних груп. Документ містить такі положення: 

  • засуджує насильство з боку Росії та співучасть Білорусі у злочинах проти українських дітей — вбивства, депортації, примусові переміщення, незаконні усиновлення, насильство, а також нав’язування русифікації та мілітаризації;
  • закликає ЄС притягнути винних до відповідальності та запровадити санкції щодо осіб і організацій, причетних до цих злочинів.
  • вимагає негайного припинення злочинів, розкриття інформації про всіх депортованих дітей та забезпечення їхнього безпечного і безумовного повернення;
  • вимагає забезпечити міжнародним організаціям безперешкодний доступ до всіх дітей, вивезених до Росії;
  • засуджує насильницьке нав'язування громадянства РФ та державні програми усиновлення як інструменти примусової асиміляції;
  • закликає до посилення співпраці ЄС з Україною та міжнародними організаціями для фіксації випадків зниклих і депортованих дітей;
  • закликає світову спільноту посилити координацію, зокрема через Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України. 

"Європарламент чітко заявляє: без повернення викрадених дітей — жодної справжньої мирної угоди. Щиро дякую Європейському парламенту за чітку позицію, солідарність і підтримку ініціативи Президента України Bring Kids Back UA", — додав Єрмак.

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Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Міністерство юстиції України створює Реєстр депортованих або примусово переміщених дітей.

Раніше депутат Володимир Мороз розповів, що у школах на тимчасово окупованих територіях України навчаються 43 тисячі українських дітей.

Офіс президента Андрій Єрмак діти Україна Європарламент Росія
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