Європарламент ухвалив резолюцію про повернення дітей з РФ — деталі від Єрмака

Дитина з іграшкою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Європейський парламент у четвер, 8 травня, ухвалив резолюцію щодо повернення українських дітей. Йдеться про неповнолітніх, яких Росія депортувала або примусово перемістила.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram у четвер, 8 травня.

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Резолюція про повернення українських дітей

Резолюцію Європарламенту схвалили п’ять ключових політичних груп. Документ містить такі положення:

засуджує насильство з боку Росії та співучасть Білорусі у злочинах проти українських дітей — вбивства, депортації, примусові переміщення, незаконні усиновлення, насильство, а також нав’язування русифікації та мілітаризації;

закликає ЄС притягнути винних до відповідальності та запровадити санкції щодо осіб і організацій, причетних до цих злочинів.

вимагає негайного припинення злочинів, розкриття інформації про всіх депортованих дітей та забезпечення їхнього безпечного і безумовного повернення;

вимагає забезпечити міжнародним організаціям безперешкодний доступ до всіх дітей, вивезених до Росії;

засуджує насильницьке нав'язування громадянства РФ та державні програми усиновлення як інструменти примусової асиміляції;

закликає до посилення співпраці ЄС з Україною та міжнародними організаціями для фіксації випадків зниклих і депортованих дітей;

закликає світову спільноту посилити координацію, зокрема через Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України.

"Європарламент чітко заявляє: без повернення викрадених дітей — жодної справжньої мирної угоди. Щиро дякую Європейському парламенту за чітку позицію, солідарність і підтримку ініціативи Президента України Bring Kids Back UA", — додав Єрмак.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Міністерство юстиції України створює Реєстр депортованих або примусово переміщених дітей.

Раніше депутат Володимир Мороз розповів, що у школах на тимчасово окупованих територіях України навчаються 43 тисячі українських дітей.