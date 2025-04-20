Нардеп заявив, що в школах на ТОТ навчаються 43 тис. дітей

Діти в школі на ТОТ. Ілюстративне фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях у школах навчаються 43 тисячі українських дітей. Водночас наказ МОН №1112 фактично перекреслює можливість навчання для цих дітей в Україні.

Про це розповів народний депутат Володимир Мороз в ефірі Вечір.LIVE.

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"У нас 43 тисячі учнів навчаються на ТОТ. Сьогодні наказ №1112, який просто перекреслює всі змоги наших дітей на ТОТ навчатися. Вони не винні, що вони в Криму, на Луганщині чи Донеччині", — сказав Мороз.

На його думку, у МОН наразі божевільні вимоги для цих дітей: імейли треба надати, заяву написати та номер телефону. Нардеп наголосив на складності того, як діти це мають зробити в окупації.

"А діти хочуть навчатися у своїх класах, в онлайн-режимі, українською мовою. А ми все це перекреслюємо їм", — додав Мороз.

Нагадаємо, у Куп'янську викрили вчительку, яка під час окупації міста працювала на окупантів.

А Центр національного спротиву повідомив, що в Криму окупаційна влада створила "пункти тестування" для українських та кримськотатарських дітей.