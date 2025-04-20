Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Нардеп назвал количество детей, которые учатся в школах на ВОТ arrow

Нардеп назвал количество детей, которые учатся в школах на ВОТ

20 апреля 2025 16:19
Евгения Брюховецкая - редактор
Нардеп заявил, что в школах на ВОТ учатся 43 тыс. детей
Дети в школе на ВОТ. Иллюстративное фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

На временно оккупированных территориях в школах учатся 43 тысячи украинских детей. В то же время приказ МОН №1112 фактически перечеркивает возможность обучения для этих детей в Украине.

Об этом рассказал народный депутат Владимир Мороз в эфире Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Обучение в оккупации

"У нас 43 тысячи учеников учатся на ВОТ. Сегодня приказ №1112, который просто перечеркивает все возможности наших детей на ВОТ учиться. Они не виноваты, что они в Крыму, на Луганщине или Донеччине", — сказал Мороз.

По его мнению, в МОН сейчас сумасшедшие требования для этих детей: имейлы надо предоставить, заявление написать и номер телефона. Нардеп отметил сложность того, как дети это должны сделать в оккупации.

"А дети хотят учиться в своих классах, в онлайн-режиме, на украинском языке. А мы все это перечеркиваем им", — добавил Мороз.

Напомним, в Купянске разоблачили учительницу, которая во время оккупации города работала на оккупантов.

А Центр национального сопротивления сообщил, что в Крыму оккупационные власти создали "пункты тестирования" для украинских и крымскотатарских детей.

школы дети учеба оккупация война в Украине ВОТ
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама