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ЕП принял резолюцию по депортированным детям — ключевые положения

8 мая 2025 15:22
Аркадий Пастула - Редактор
Европарламент принял резолюцию о возвращении детей из РФ — детали от Ермака
Ребенок с игрушкой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Европейский парламент в четверг, 8 мая, принял резолюцию по возвращению украинских детей. Речь идет о несовершеннолетних, которых Россия депортировала или принудительно переместила.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram в четверг, 8 мая.

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Резолюция о возвращении украинских детей

Резолюцию Европарламента одобрили пять ключевых политических групп. Документ содержит следующие положения:

  • осуждает насилие со стороны России и соучастие Беларуси в преступлениях против украинских детей — убийства, депортации, принудительные перемещения, незаконные усыновления, насилие, а также навязывание русификации и милитаризации;
  • призывает ЕС привлечь виновных к ответственности и ввести санкции в отношении лиц и организаций, причастных к этим преступлениям.
  • требует немедленного прекращения преступлений, раскрытия информации обо всех депортированных детях и обеспечения их безопасного и безусловного возвращения;
  • требует обеспечить международным организациям беспрепятственный доступ ко всем детям, вывезенным в Россию;
  • осуждает насильственное навязывание гражданства РФ и государственные программы усыновления как инструменты принудительной ассимиляции;
  • призывает к усилению сотрудничества ЕС с Украиной и международными организациями для фиксации случаев пропавших и депортированных детей;
  • призывает мировое сообщество усилить координацию, в частности через Специальный трибунал за преступление агрессии против Украины.

"Европарламент четко заявляет: без возвращения похищенных детей — ни одного настоящего мирного соглашения. Спасибо Европейскому парламенту за четкую позицию, солидарность и поддержку инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA", — добавил Ермак.

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Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, Министерство юстиции Украины создает Реестр депортированных или принудительно перемещенных детей.

Ранее депутат Владимир Мороз рассказал, что в школах на временно оккупированных территориях Украины учатся 43 тысячи украинских детей.

Офис президента Андрей Ермак дети Украина Европарламент Россия
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