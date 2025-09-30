Видео
Главная Новости дня Ситуация изменилась — Столтенберг высказался об Украине в НАТО

Ситуация изменилась — Столтенберг высказался об Украине в НАТО

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 16:09
Украина в НАТО — какая главная гарантия безопасности для Киева
Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

Министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончание войны трудно представить без надежных гарантий безопасности. Лучшей гарантией для Украины будет членство в Альянсе.

Об этом Йенс Столтенберг сообщил на Варшавском форуме по безопасности 30 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Какая лучшая гарантия безопасности для Украины

Столтенберг заявил, что до 2022 года еще существовала иллюзия, что такие страны как Грузия или Украина могут остаться не под зонтиком НАТО, но и не в прямой зоне риска. Однако теперь стало очевидно, нужно иметь гарантии коллективной безопасности, иначе страны будут находиться в очень опасном положении.

Он напомнил о Бухарестском саммите 2008 года, когда США настояли на формулировке, что Украина и Грузия станут членами НАТО, хотя тогда не было согласовано четкого графика.

"Я был тогда премьер-министром Норвегии. Честно говоря, все изменилось. Норвегия была на стороне Германии — против вступления Украины. США настаивали и убедили нас согласиться, что Украина станет членом без четкого графика. Сейчас ситуация изменилась", — сказал экс-генсек НАТО.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал лучшие гарантии безопасности для Украины. Президент считает, что это друзья с оружием.

В то же время Роберта Мецола отметила, что вступление Украины в ЕС само по себе станет гарантией безопасности.

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
