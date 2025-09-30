Украина в НАТО — какая главная гарантия безопасности для Киева

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

Министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончание войны трудно представить без надежных гарантий безопасности. Лучшей гарантией для Украины будет членство в Альянсе.

Об этом Йенс Столтенберг сообщил на Варшавском форуме по безопасности 30 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Какая лучшая гарантия безопасности для Украины

Столтенберг заявил, что до 2022 года еще существовала иллюзия, что такие страны как Грузия или Украина могут остаться не под зонтиком НАТО, но и не в прямой зоне риска. Однако теперь стало очевидно, нужно иметь гарантии коллективной безопасности, иначе страны будут находиться в очень опасном положении.

Он напомнил о Бухарестском саммите 2008 года, когда США настояли на формулировке, что Украина и Грузия станут членами НАТО, хотя тогда не было согласовано четкого графика.

"Я был тогда премьер-министром Норвегии. Честно говоря, все изменилось. Норвегия была на стороне Германии — против вступления Украины. США настаивали и убедили нас согласиться, что Украина станет членом без четкого графика. Сейчас ситуация изменилась", — сказал экс-генсек НАТО.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал лучшие гарантии безопасности для Украины. Президент считает, что это друзья с оружием.

В то же время Роберта Мецола отметила, что вступление Украины в ЕС само по себе станет гарантией безопасности.