Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Зеленський назвав найкращі гарантії безпеки для України

Зеленський назвав найкращі гарантії безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 16:33
Зеленський відповів, що є найкращими гарантіями безпеки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський відповів, що є найкращими гарантіями безпеки для України. На його думку, це друзі зі зброєю.

Про це український лідер заявив під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН у середу, 24 вересня.

Зеленський про найкращі гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на полях Генеральної асамблеї ООН заявив, що немає кращих гарантій безпеки, аніж друзі зі зброєю.

"Немає інших гарантій безпеки, крім друзів зі зброєю", — сказав Зеленський на Генасамблеї ООН.

Він наголосив, що саме зброя вирішує, хто виживе.

"Ви чудово знаєте, що міжнародне право не працює повною мірою, якщо у вас немає впливових друзів, які справді готові його відстоювати. І навіть це не працює без зброї", — пояснив український лідер.

Раніше Президент США Дональд Трамп зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки для України.

А в Європарламенті повідомили, що є ключовою гарантією безпеки для України.

Володимир Зеленський ЗСУ ООН війна в Україні гарантії безпеки
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
