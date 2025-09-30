Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Атаки РФ та реакція НАТО — підсумки безпекового форуму у Варшаві

Атаки РФ та реакція НАТО — підсумки безпекового форуму у Варшаві

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 21:48
Як НАТО відповість на російські атаки дронами — дискусія у Варшаві
Варшавський Безпековий Форум НАТО 2025. Фото: Warsaw Security Forum 2025.

У Варшаві відбувся безпековий форум, який тривав два дні та був присвячений російським дроновим атакам і реакції країн НАТО. Захід показав, що союзники визнають проблему, але їхні підходи до реагування суттєво відрізняються.

Про це Журналістка Галина Остаповець розповіла в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 30 вересня.

Реклама
Читайте також:

Позиції країн НАТО щодо російських атак дронами

Журналістка зазначила, що думки партнерів на форумі були різними, і це чітко проявилося під час виступів міністрів оборони. За її словами, глава Міноборони Естонії наголосив, що країна "відреагувала прямо пропорційно", коли три російські винищувачі МіГ вторглися у повітряний простір та перебували там 12 хвилин. Водночас міністр оборони Норвегії вказав, що зафіксовані апарати є розвідувальними, а не ударними, тому, на його думку, вони не становлять прямої загрози.

"Це залежить від конкретної ситуації. Це залежить від того, чи є реальна загроза нашій безпеці. І якщо є загроза, звісно, ми їх зіб'ємо", — сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Ключовим висновком форуму стало те, що НАТО визнає проблему присутності російських дронів і літаків поблизу кордонів, однак підходи до реагування різняться — від жорстких дій до обережного аналізу ризиків.

Нагадаємо, що міністр фінансів Норвегії та колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив: завершення війни неможливе без надійних гарантій безпеки, і найкращою такою гарантією для України стане членство в Альянсі.

Раніше ми також інформували, що Столтенберг підкреслив: після 2014 року НАТО могла б ефективніше стримати Кремль, якби діяла рішучіше, водночас ЗСУ довели здатність протистояти агресії навіть за обмеженої підтримки.

НАТО Естонія Норвегія дрони Росія Варшава форум
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації