Як НАТО відповість на російські атаки дронами — дискусія у Варшаві

Варшавський Безпековий Форум НАТО 2025. Фото: Warsaw Security Forum 2025.

У Варшаві відбувся безпековий форум, який тривав два дні та був присвячений російським дроновим атакам і реакції країн НАТО. Захід показав, що союзники визнають проблему, але їхні підходи до реагування суттєво відрізняються.

Про це Журналістка Галина Остаповець розповіла в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 30 вересня.

Позиції країн НАТО щодо російських атак дронами

Журналістка зазначила, що думки партнерів на форумі були різними, і це чітко проявилося під час виступів міністрів оборони. За її словами, глава Міноборони Естонії наголосив, що країна "відреагувала прямо пропорційно", коли три російські винищувачі МіГ вторглися у повітряний простір та перебували там 12 хвилин. Водночас міністр оборони Норвегії вказав, що зафіксовані апарати є розвідувальними, а не ударними, тому, на його думку, вони не становлять прямої загрози.

"Це залежить від конкретної ситуації. Це залежить від того, чи є реальна загроза нашій безпеці. І якщо є загроза, звісно, ми їх зіб'ємо", — сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Ключовим висновком форуму стало те, що НАТО визнає проблему присутності російських дронів і літаків поблизу кордонів, однак підходи до реагування різняться — від жорстких дій до обережного аналізу ризиків.

Нагадаємо, що міністр фінансів Норвегії та колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив: завершення війни неможливе без надійних гарантій безпеки, і найкращою такою гарантією для України стане членство в Альянсі.

Раніше ми також інформували, що Столтенберг підкреслив: після 2014 року НАТО могла б ефективніше стримати Кремль, якби діяла рішучіше, водночас ЗСУ довели здатність протистояти агресії навіть за обмеженої підтримки.