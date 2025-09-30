Столтенберг розповів, як НАТО могло зупинити РФ

Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

НАТО після 2014 року могла стримати Кремль значно ефективніше, якби діяла рішучіше. При цьому ЗСУ показали здатність протистояти агресії навіть за обмеженої підтримки.

Про це заявив Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи розвиток подій, які зрештою призвели до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у вівторок, 30 вересня.

НАТО могли зупинити РФ

За словами Столтенберга, союзники надто остерігалися "провокувати Росію" і навіть не обговорювали можливість постачання Україні снайперських гвинтівок у 2020 році. Значної летальної допомоги Києву тоді не надали, що, на його думку, змінило розрахунки Москви та відкрили шлях до масштабної агресії.

"Якби ми зробили більше — навчали українських військових, надавали більше зброї, зокрема летальної, після анексії Криму та початку війни на Донбасі до 2022 року, українці могли б краще відбиватися, Росія окупувала б менше територій, а повномасштабне вторгнення могло б навіть не статися", — зазначив Столтенберг.

Він підкреслив, що українські збройні сили показали здатність протистояти агресії навіть за обмеженої підтримки, і додав: "Якби ми дали їм значно більше, вони могли б стримати агресію".

Генсек НАТО також нагадав, що стара військова приказка "хочеш миру — готуйся до війни" залишається актуальною і сьогодні.

Нагадаємо, що Єнс Столтенберг підкреслив, що фінансування оборони та допомоги Україні слід розглядати як вклад у стабільність і безпеку всієї Європи. Він зазначив, що хоча кожен виділений на оборону мільярд забирається з інших бюджетних напрямів, справжня загроза — це дозволити Росії здобути перемогу.

А також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що війна в Україні — це проблема не лише Києва, а й всього Альянсу.