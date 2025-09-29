Відео
Головна Новини дня Це й наша війна — Туск зробив заяву про безпеку Заходу

Це й наша війна — Туск зробив заяву про безпеку Заходу

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 14:31
Війна в Україні — заява Дональда Туска про безпеку Заходу
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що війна в Україні — це також війна  усіх країн НАТО. За його словами, це питання безпеки всієї західної цивілізації.

Про це Дональд Туск заявив на Варшавському безпековому форумі 29 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Заява Дональда Туска

"Ця війна — це й наша війна, не лише через солідарність з тими, на кого напали, а й через наш фундаментальний інтерес", — заявив Туск.

За його словами, небезпечно думати, щоб Україна сама вирішувала свої проблеми, адже йдеться не про емоційну симпатію до країни, а про безпеку всієї західної цивілізації. 

"Те, що відбувається в Україні, — частина ширшого проєкту примусу й відбирання свобод. Якщо програти тут, наслідки торкнуться не лише українців, а й наступних поколінь у Європі, Польщі, США і далі. Тому допомога Україні — це не акт благодійності, а вклад у власну безпеку й майбутнє", — підкреслив польський прем'єр. 

Нагадаємо, раніше Зеленський попередив країни про небезпеку через порушення повітряного простору російськими дронами. Він наголосив, що це не окремі інциденти, а тривожна тенденція.

Водночас президент України нагадав, що 10 вересня РФ запустила в бік Польщі 92 дрони. Однак через те, що більшість БпЛА збили ЗСУ, до країни-сусідки залетіло лише 19 цілей. 

НАТО безпека війна в Україні Росія Дональд Туск
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
