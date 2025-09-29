Війна в Україні — заява Дональда Туска про безпеку Заходу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що війна в Україні — це також війна усіх країн НАТО. За його словами, це питання безпеки всієї західної цивілізації.

Про це Дональд Туск заявив на Варшавському безпековому форумі 29 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Заява Дональда Туска

"Ця війна — це й наша війна, не лише через солідарність з тими, на кого напали, а й через наш фундаментальний інтерес", — заявив Туск.

За його словами, небезпечно думати, щоб Україна сама вирішувала свої проблеми, адже йдеться не про емоційну симпатію до країни, а про безпеку всієї західної цивілізації.

"Те, що відбувається в Україні, — частина ширшого проєкту примусу й відбирання свобод. Якщо програти тут, наслідки торкнуться не лише українців, а й наступних поколінь у Європі, Польщі, США і далі. Тому допомога Україні — це не акт благодійності, а вклад у власну безпеку й майбутнє", — підкреслив польський прем'єр.

Нагадаємо, раніше Зеленський попередив країни про небезпеку через порушення повітряного простору російськими дронами. Він наголосив, що це не окремі інциденти, а тривожна тенденція.

Водночас президент України нагадав, що 10 вересня РФ запустила в бік Польщі 92 дрони. Однак через те, що більшість БпЛА збили ЗСУ, до країни-сусідки залетіло лише 19 цілей.