Война в Украине — заявление Дональда Туска о безопасности Запада

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что война в Украине — это также война всех стран НАТО. По его словам, это вопрос безопасности всей западной цивилизации.

Об этом Дональд Туск заявил на Варшавском форуме по безопасности 29 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Заявление Дональда Туска

"Эта война — это и наша война, не только из-за солидарности с теми, на кого напали, но и из-за нашего фундаментального интереса", — заявил Туск.

По его словам, опасно думать, чтобы Украина сама решала свои проблемы, ведь речь идет не об эмоциональной симпатии к стране, а о безопасности всей западной цивилизации.

"То, что происходит в Украине, — часть более широкого проекта принуждения и отбора свобод. Если проиграть здесь, последствия коснутся не только украинцев, но и последующих поколений в Европе, Польше, США и далее. Поэтому помощь Украине — это не акт благотворительности, а вклад в собственную безопасность и будущее", — подчеркнул польский премьер.

Напомним, ранее Зеленский предупредил страны об опасности из-за нарушения воздушного пространства российскими дронами. Он подчеркнул, что это не отдельные инциденты, а тревожная тенденция.

В то же время президент Украины напомнил, что 10 сентября РФ запустила в сторону Польши 92 дрона. Однако из-за того, что большинство БпЛА сбили ВСУ, в страну-соседку залетело только 19 целей.