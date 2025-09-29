Зеленский высказался о нарушении РФ воздушного пространства Европы

Владимир Зеленский. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/via REUTER

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нарушение Россией воздушных пространств стран Европы. По его словам, это не отдельные инциденты, а тревожная тенденция.

Об этом глава государства сказал на Варшавском форуме по безопасности в понедельник, 29 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Угроза от России

"Были определенные сигналы. Я не говорю, что не может быть точной одноразовой или массовой атаки. Нет, я говорю о тенденциях. Дыма без огня не бывает. Все это риски, это нарушение воздушного пространства, границ и международного права", — отметил Зеленский.

По его словам, это должно вызвать реакцию не с точки зрения атакованной страны, а с позиции, что Европа под угрозой агрессивных действий России. Глава государства подчеркнул, что необходимо защищать всех.

"Единый голос может дать ответ в Европе, в НАТО, вместе с США, это безусловно, потому что этого хочет Россия. Россия хочет, чтобы НАТО реагировало, но лишь частично, без США", — говорит он.

Украинский лидер подчеркнул, что нужно смотреть не только на европейские страны, но и на страны бывшего СССР, где Россия теряет свое влияние. По его словам, именно там может распространиться агрессия. Зеленский говорит, что в Молдове удалось выбрать европейский путь, но угроза остается, как и для Казахстана и других государств.

"Не знаю, что у Путина на уме, поэтому говорю, что должны быть готовы защищаться и следить, куда он пойдет дальше", — добавил президент.

Напомним, лидер Финляндии Александр Стубб рассказал, будет ли его страна сбивать дроны.

А недавно Дания поднимала истребители из-за возможной активности БпЛА в Балтийском море.