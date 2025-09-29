Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дроны над Европой — Зеленский заявил о рисках от РФ

Дроны над Европой — Зеленский заявил о рисках от РФ

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 13:43
Зеленский высказался о нарушении РФ воздушного пространства Европы
Владимир Зеленский. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/via REUTER

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нарушение Россией воздушных пространств стран Европы. По его словам, это не отдельные инциденты, а тревожная тенденция.

Об этом глава государства сказал на Варшавском форуме по безопасности в понедельник, 29 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Угроза от России

"Были определенные сигналы. Я не говорю, что не может быть точной одноразовой или массовой атаки. Нет, я говорю о тенденциях. Дыма без огня не бывает. Все это риски, это нарушение воздушного пространства, границ и международного права", — отметил Зеленский.

По его словам, это должно вызвать реакцию не с точки зрения атакованной страны, а с позиции, что Европа под угрозой агрессивных действий России. Глава государства подчеркнул, что необходимо защищать всех.

"Единый голос может дать ответ в Европе, в НАТО, вместе с США, это безусловно, потому что этого хочет Россия. Россия хочет, чтобы НАТО реагировало, но лишь частично, без США", — говорит он.

Украинский лидер подчеркнул, что нужно смотреть не только на европейские страны, но и на страны бывшего СССР, где Россия теряет свое влияние. По его словам, именно там может распространиться агрессия. Зеленский говорит, что в Молдове удалось выбрать европейский путь, но угроза остается, как и для Казахстана и других государств.

"Не знаю, что у Путина на уме, поэтому говорю, что должны быть готовы защищаться и следить, куда он пойдет дальше", — добавил президент.

Напомним, лидер Финляндии Александр Стубб рассказал, будет ли его страна сбивать дроны.

А недавно Дания поднимала истребители из-за возможной активности БпЛА в Балтийском море.

Владимир Зеленский война Украина Европа дроны Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации