Головна Новини дня Дрони над Європою — Зеленський заявив про ризики від РФ

Дрони над Європою — Зеленський заявив про ризики від РФ

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 13:43
Зеленський висловився про порушення РФ повітряного простору Європи
Володимир Зеленський. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/via REUTER

Президент України Володимир Зеленський відреагував на порушення Росією повітряних просторів країн Європи. За його словами, це не окремі інциденти, а тривожна тенденція.

Про це глава держави сказав на Варшавському безпековому форумі у понеділок, 29 вересня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Загроза від Росії

"Були певні сигнали. Я не кажу, що не може бути точної одноразової чи масової атаки. Ні, я говорю про тенденції. Диму без вогню не буває. Все це ризики, це порушення повітряного простору, кордонів і міжнародного права", — зауважив Зеленський.

За його словами, це має викликати реакцію не з точки зору атакованої країни, а з позиції, що Європа під загрозою агресивних дій Росії. Глава держави наголосив, що необхідно захищати всіх.

"Єдиний голос може дати відповідь в Європі, в НАТО, разом зі США, це безумовно, бо цього хоче Росія. Росія хоче, щоб НАТО реагувало, але лише частково, без США", — каже він.

Український лідер наголосив, що потрібно дивитися не лише на європейські країни, а й на країни колишнього СРСР, де Росія втрачає свій вплив. За його словами, саме там може поширитися агресія. Зеленський каже, що у Молдові вдалося обрати європейський шлях, але загроза лишається, як і для Казахстану та інших держав.

"Не знаю, що в Путіна на думці, тому кажу, що маємо бути готові захищатися та стежити, куди він піде далі", — додав президент.

Нагадаємо, лідер Фінляндії Александр Стубб розповів, чи буде його країна збивати дрони.

А нещодавно Данія підіймала винищувачі через можливу активність БпЛА у Балтійському морі.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
