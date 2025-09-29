Відео
Україна
Данія підіймала винищувачі через невідомі дрони — деталі

Данія підіймала винищувачі через невідомі дрони — деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 08:49
Данія підіймала винищувачі через загрозу БпЛА
Данський винищувач у небі. Ілюстративне фото: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

У неділю ввечері, 28 вересня, Військово-повітряні сили Данії підіймали винищувачі F-35. Причина — можлива активність безпілотників у Балтійському морі.

Про це інформує Berlingske.

Читайте також:

Данія підіймала в небо винищувачі — що відомо

У неділю ввечері, 28 вересня, Данія підіймала в повітря два винищувачі F-35 через численні повідомлення про невідомі дрони.

У поліції підтвердили, що літаки кілька разів пролетіли над островом Борнгольм у межах "відволікаючої операції". Однак у Збройних силах Данії цю інформацію відмовилися коментувати.

У неділю ввечері до поліції надійшло багато звернень про безпілотники. Правоохоронці заявили, що причиною здебільшого стало зоряне небо.

"Ми можемо підтвердити, що в рамках підготовки до відторгнення над Борнгольмом було два літаки F-35", — сказав черговий офіцер Олександр Вольтов.

Зазначається, що з початку цього року система перехоплення активувалася 33 рази — всі спрацювання зафіксовані над Балтійським морем. Минулого тижня Данія також фіксувала польоти безпілотних літальних апаратів над аеропортами та військовими об’єктами.

Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен зазначила, що ці події є ознаками гібридної війни, спрямованої на підрив довіри та розкол суспільства.

Нагадаємо, що нещодавно російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії.

Раніше ми інформували, що у ніч проти 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію Польщі.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
