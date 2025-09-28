Відео
Цієї ночі Польща підіймала авіацію через атаку Росії

Цієї ночі Польща підіймала авіацію через атаку Росії

Дата публікації: 28 вересня 2025 07:46
Польща підіймала авіацію під час атаки РФ 28 вересня
Винищувачі F-16 польських ВПС виконують проліт. Ілюстративне фото: Getty Images

У ніч проти 28 вересня Польща підіймала у повітря винищувачі. Це відбулося через масовано атаку Росії на Україну.

Про це інформує Оперативне командування Збройних сил Польщі (RSZ) у соцмережі X.

Читайте також:

У ніч проти 28 вересня, під час масованого удару Росії по Україну, Польща підіймала у повітря авіацію.

В Оперативному командуванні ЗС Польщі повідомляли, що розпочалися операції польської та союзної авіації.

"Увага. У зв'язку з діяльністю далекобійної авіації Російської Федерації, яка здійснює удари по території України, розпочалися операції польської та союзної авіації в нашому повітряному просторі", — йшлося у повідомлення ЗС Польщі.

А також зазначалося, що відповідно до чинних процедур, оперативний командувач ЗС РП задіяв сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Були підняті бойові винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.

Зазначається, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на гарантування безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, прилеглих до територій, які знаходяться під загрозою.

"Оперативне командування ЗС моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили й засоби залишаються в готовності до негайного реагування", — наголосили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

Польща атака РФ
Скриншот повідомлення ЗС Польщі/X

Нагадаємо, що нещодавно Польща заявила про готовність збивати будь-які об’єкти, що незаконно порушують її повітряний простір. 

Раніше ми інформували, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до Росії щодо порушення нею повітряного простору Польщі.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
