НАТО готується до рішучої відповіді на провокації російських літаків у небі

Збройні сили Швеції опублікували фотографію, на якій, за їхніми словами, зображено російський винищувач МіГ-31. Фото: Збройні сили Швеції

Польща заявила про готовність збивати будь-які об’єкти, що незаконно потраплять в її повітряний простір. Окрім того, таку позицію затвердили й у Швеції та Великій Британії.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що такі рішення мають ухвалюватися з обережністю, адже вони можуть призвести до серйозної ескалації. Водночас він підкреслив, що Варшава прагне узгоджених дій усіх союзників НАТО у випадку подібних загроз.

Своєю чергою міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі Aftonbladet підтвердив, що його країна готова застосувати силу для захисту власного неба. Він нагадав, що згідно з урядовим регламентом Збройні сили мають право відкривати вогонь по літаках-порушниках, як після попередження, так і без нього.

Свою позицію підтримала й колишня прем’єрка Швеції Магдалена Андерссон, яка наголосила, що НАТО має бути готовим захищати кожен сантиметр території, адже йдеться про безпеку всього альянсу.

Глава МЗС Великої Британії Іветт Купер також наголосила на готовності НАТО протидіяти будь-яким незаконним польотам над територією альянсу.

Подібні випадки вже мали трагічні наслідки: так у 2015 році Туреччина збила російський Су-24 після неодноразових попереджень, що спричинило дипломатичну кризу, а один з пілотів загинув.

Нагадаємо, минулої п’ятниці три винищувачі МіГ-31 без дозволу перебували у небі Естонії понад дванадцять хвилин. У зв'язку з цим сьогодні, 23 вересня, Естонія скликає екстрене засідання НАТО.

Аналітики Інституту дослідження війни припустили, що Росія таким чином хоче перевірити готовність та сили НАТО для протистояння повітряним атакам.

Примітно, що кремлівський речник Дмитро Пєсков зробив цинічну заяву про інцидент з Естонією.