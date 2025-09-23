НАТО готовится к решительному ответу на провокации российских самолетов в небе

Вооруженные силы Швеции опубликовали фотографию, на которой, по их словам, изображен российский истребитель МиГ-31. Фото: Вооруженные силы Швеции

Польша заявила о готовности сбивать любые объекты, которые незаконно попадут в ее воздушное пространство. Кроме того, такую позицию утвердили и в Швеции и Великобритании.

Об этом сообщает Aftonbladet.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что такие решения должны приниматься с осторожностью, ведь они могут привести к серьезной эскалации. В то же время он подчеркнул, что Варшава стремится к согласованным действиям всех союзников НАТО в случае подобных угроз.

В свою очередь министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии Aftonbladet подтвердил, что его страна готова применить силу для защиты собственного неба. Он напомнил, что согласно правительственному регламенту Вооруженные силы имеют право открывать огонь по самолетам-нарушителям, как после предупреждения, так и без него.

Свою позицию поддержала и бывший премьер Швеции Магдалена Андерссон, которая подчеркнула, что НАТО должно быть готово защищать каждый сантиметр территории, ведь речь идет о безопасности всего альянса.

Глава МИД Великобритании Иветт Купер также отметила готовность НАТО противодействовать любым незаконным полетам над территорией альянса.

Подобные случаи уже имели трагические последствия: так в 2015 году Турция сбила российский Су-24 после неоднократных предупреждений, что повлекло дипломатический кризис, а один из пилотов погиб.

Напомним, в минувшую пятницу три истребителя МиГ-31 без разрешения находились в небе Эстонии более двенадцати минут. В связи с этим сегодня, 23 сентября, Эстония созывает экстренное заседание НАТО.

Аналитики Института исследования войны предположили, что Россия таким образом хочет проверить готовность и силы НАТО для противостояния воздушным атакам.

Примечательно, что кремлевский представитель Дмитрий Песков сделал циничное заявление об инциденте с Эстонией.