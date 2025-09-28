Польша поднимала авиацию во время атаки РФ 28 сентября

Этой ночью Польша поднимала авиацию из-за атаки России
В ночь на 28 сентября Польша поднимала в воздух истребители. Это произошло из-за массированной атаки России на Украину.
Об этом информирует Оперативное командование Вооруженных сил Польши (RSZ) в соцсети X.
Польша поднимала истребители из-за атаки РФ 28 сентября
В ночь на 28 сентября, во время массированного удара России по Украине, Польша поднимала в воздух авиацию.
В Оперативном командовании ВС Польши сообщали, что начались операции польской и союзной авиации.
"Внимание. В связи с деятельностью дальнобойной авиации Российской Федерации, которая осуществляет удары по территории Украины, начались операции польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве", — говорилось в сообщении ВС Польши.
А также отмечалось, что в соответствии с действующими процедурами, оперативный командующий ВС РП задействовал силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Были подняты боевые истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния наивысшей готовности.
Отмечается, что эти действия имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к территориям, которые находятся под угрозой.
"Оперативное командование ВС мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию", — отметили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.
Напомним, что недавно Польша заявила о готовности сбивать любые объекты, незаконно нарушающие ее воздушное пространство.
Ранее мы информировали, что глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к России относительно нарушения ею воздушного пространства Польши.
