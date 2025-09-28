Польша поднимала авиацию во время атаки РФ 28 сентября

Истребители F-16 польских ВВС выполняют пролет. Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 28 сентября Польша поднимала в воздух истребители. Это произошло из-за массированной атаки России на Украину.

Об этом информирует Оперативное командование Вооруженных сил Польши (RSZ) в соцсети X.

Польша поднимала истребители из-за атаки РФ 28 сентября

В Оперативном командовании ВС Польши сообщали, что начались операции польской и союзной авиации.

"Внимание. В связи с деятельностью дальнобойной авиации Российской Федерации, которая осуществляет удары по территории Украины, начались операции польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве", — говорилось в сообщении ВС Польши.

А также отмечалось, что в соответствии с действующими процедурами, оперативный командующий ВС РП задействовал силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Были подняты боевые истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния наивысшей готовности.

Отмечается, что эти действия имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к территориям, которые находятся под угрозой.

"Оперативное командование ВС мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию", — отметили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

Скриншот сообщения ВС Польши/X

Напомним, что недавно Польша заявила о готовности сбивать любые объекты, незаконно нарушающие ее воздушное пространство.

Ранее мы информировали, что глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к России относительно нарушения ею воздушного пространства Польши.