Главная Новости дня Этой ночью Польша поднимала авиацию из-за атаки России

Этой ночью Польша поднимала авиацию из-за атаки России

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 07:46
Польша поднимала авиацию во время атаки РФ 28 сентября
Истребители F-16 польских ВВС выполняют пролет. Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 28 сентября Польша поднимала в воздух истребители. Это произошло из-за массированной атаки России на Украину.

Об этом информирует Оперативное командование Вооруженных сил Польши (RSZ) в соцсети X.

Польша поднимала истребители из-за атаки РФ 28 сентября

В ночь на 28 сентября, во время массированного удара России по Украине, Польша поднимала в воздух авиацию.

В Оперативном командовании ВС Польши сообщали, что начались операции польской и союзной авиации.

"Внимание. В связи с деятельностью дальнобойной авиации Российской Федерации, которая осуществляет удары по территории Украины, начались операции польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве", — говорилось в сообщении ВС Польши.

А также отмечалось, что в соответствии с действующими процедурами, оперативный командующий ВС РП задействовал силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Были подняты боевые истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния наивысшей готовности.

Отмечается, что эти действия имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к территориям, которые находятся под угрозой.

"Оперативное командование ВС мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию", — отметили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

Польща атака РФ
Скриншот сообщения ВС Польши/X

Напомним, что недавно Польша заявила о готовности сбивать любые объекты, незаконно нарушающие ее воздушное пространство.

Ранее мы информировали, что глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к России относительно нарушения ею воздушного пространства Польши.

Польша обстрелы истребитель Россия атака авиация
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
