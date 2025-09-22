Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Страны НАТО не дадут себя запугать — обращение Сикорского к РФ

Страны НАТО не дадут себя запугать — обращение Сикорского к РФ

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 19:12
Глава МИД Польши Сикорский обратился к России
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к России во время заседании Совета безопасности ООН. Он отметил, что страны НАТО не дадут России себя запугать.

Об этом информирует "РБК-Украина" в понедельник, 22 сентября.

Реклама
Читайте также:

Обращение Сикорского к России

Во время заседания Совета безопасности ООН глава дипломатического ведомства Польши обратился к России. Он отметил, что страны НАТО не позволят Кремлю запугать себя.

"Представителям России я хочу сказать следующее: мы знаем, что вы не заботитесь о международном праве и не способны жить в мире со своими соседями.

Ваш безумный национализм содержит жажду господства, которая не утихнет, пока вы не осознаете, что эпоха империй прошла и что ваша империя не будет восстановлена. Каждый удар беспилотника героев Вооруженных сил Украины, пусть Бог их благословит, приближает этот день", — сказал Сикорский.

В то же время он сделал важное предупреждение относительно российских ракет, самолетов и беспилотников, залетающих на территории стран Североатлантического блока.

"У меня есть только одна просьба к российскому правительству: если еще одна ракета или самолет без разрешения, намеренно или случайно, вторгнется в наше пространство и будет сбита, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приезжайте сюда, чтобы жаловаться. Вы были предупреждены", — подчеркнул глава МИД Польши.

Недавно Радослав Сикорский заявил, что украинские военные будут обучать поляков современным методам борьбы с беспилотниками.

Также ранее Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники над территорией Украины.

Польша война в Украине Россия беспилотник Радослав Сикорский
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации