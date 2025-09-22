Глава МИД Польши Сикорский обратился к России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к России во время заседании Совета безопасности ООН. Он отметил, что страны НАТО не дадут России себя запугать.

Об этом информирует "РБК-Украина" в понедельник, 22 сентября.

Обращение Сикорского к России

Во время заседания Совета безопасности ООН глава дипломатического ведомства Польши обратился к России. Он отметил, что страны НАТО не позволят Кремлю запугать себя.

"Представителям России я хочу сказать следующее: мы знаем, что вы не заботитесь о международном праве и не способны жить в мире со своими соседями.

Ваш безумный национализм содержит жажду господства, которая не утихнет, пока вы не осознаете, что эпоха империй прошла и что ваша империя не будет восстановлена. Каждый удар беспилотника героев Вооруженных сил Украины, пусть Бог их благословит, приближает этот день", — сказал Сикорский.

В то же время он сделал важное предупреждение относительно российских ракет, самолетов и беспилотников, залетающих на территории стран Североатлантического блока.

"У меня есть только одна просьба к российскому правительству: если еще одна ракета или самолет без разрешения, намеренно или случайно, вторгнется в наше пространство и будет сбита, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приезжайте сюда, чтобы жаловаться. Вы были предупреждены", — подчеркнул глава МИД Польши.

Недавно Радослав Сикорский заявил, что украинские военные будут обучать поляков современным методам борьбы с беспилотниками.

Также ранее Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники над территорией Украины.