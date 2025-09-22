Глава МЗС Польщі Сікорський звернувся до Росії

Країни НАТО не дадуть себе залякати — звернення Сікорського до РФ
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Росії під час засіданні Ради безпеки ООН. Він зазначив, що країни НАТО не дадуть Росії себе залякати.
Про це інформує "РБК-Україна" у понеділок, 22 вересня.
Звернення Сікорського до Росії
Під час засіданні Ради безпеки ООН очільник дипломатичного відомства Польщі звернувся до Росії. Він зазначив, що країни НАТО не дозволять Кремлю залякати себе.
"Представникам Росії я хочу сказати таке: ми знаємо, що ви не дбаєте про міжнародне право і не здатні жити в мирі зі своїми сусідами.
Ваш божевільний націоналізм містить жагу до панування, яка не вщухне, доки ви не усвідомите, що епоха імперій минула і що ваша імперія не буде відновлена. Кожен удар безпілотника героїв Збройних сил України, нехай Бог їх благословить, наближає цей день", — сказав Сікорський.
Водночас він зробив важливе попередження щодо російських ракет, літаків та безпілотників, що залітають на території країн Північноатлантичного блоку.
"Я маю лише одне прохання до російського уряду: якщо ще одна ракета чи літак без дозволу, навмисно чи випадково, вторгнеться в наш простір і буде збита, а уламки впадуть на територію НАТО, будь ласка, не приїжджайте сюди, щоб скаржитися. Ви були попереджені", — наголосив глава МЗС Польщі.
Нещодавно Радослав Сікорський заявив, що українські військові навчатимуть поляків сучасних методів боротьби з безпілотниками.
Також раніше Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники над територією України.
