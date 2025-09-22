Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Країни НАТО не дадуть себе залякати — звернення Сікорського до РФ

Країни НАТО не дадуть себе залякати — звернення Сікорського до РФ

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 19:12
Глава МЗС Польщі Сікорський звернувся до Росії
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Росії під час засіданні Ради безпеки ООН. Він зазначив, що країни НАТО не дадуть Росії себе залякати.

Про це інформує "РБК-Україна" у понеділок, 22 вересня.

Реклама
Читайте також:

Звернення Сікорського до Росії

Під час засіданні Ради безпеки ООН очільник дипломатичного відомства Польщі звернувся до Росії. Він зазначив, що країни НАТО не дозволять Кремлю залякати себе.

"Представникам Росії я хочу сказати таке: ми знаємо, що ви не дбаєте про міжнародне право і не здатні жити в мирі зі своїми сусідами.

Ваш божевільний націоналізм містить жагу до панування, яка не вщухне, доки ви не усвідомите, що епоха імперій минула і що ваша імперія не буде відновлена. Кожен удар безпілотника героїв Збройних сил України, нехай Бог їх благословить, наближає цей день", — сказав Сікорський.

Водночас він зробив важливе попередження щодо російських ракет, літаків та безпілотників, що залітають на території країн Північноатлантичного блоку.

"Я маю лише одне прохання до російського уряду: якщо ще одна ракета чи літак без дозволу, навмисно чи випадково, вторгнеться в наш простір і буде збита, а уламки впадуть на територію НАТО, будь ласка, не приїжджайте сюди, щоб скаржитися. Ви були попереджені", — наголосив глава МЗС Польщі.

Нещодавно Радослав Сікорський заявив, що українські військові навчатимуть поляків сучасних методів боротьби з безпілотниками.

Також раніше Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники над територією України.

Польща війна в Україні Росія безпілотник Радослав Сікорський
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації