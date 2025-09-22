Глава МЗС Польщі Сікорський звернувся до Росії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Росії під час засіданні Ради безпеки ООН. Він зазначив, що країни НАТО не дадуть Росії себе залякати.

Про це інформує "РБК-Україна" у понеділок, 22 вересня.

Звернення Сікорського до Росії

Під час засіданні Ради безпеки ООН очільник дипломатичного відомства Польщі звернувся до Росії. Він зазначив, що країни НАТО не дозволять Кремлю залякати себе.

"Представникам Росії я хочу сказати таке: ми знаємо, що ви не дбаєте про міжнародне право і не здатні жити в мирі зі своїми сусідами.

Ваш божевільний націоналізм містить жагу до панування, яка не вщухне, доки ви не усвідомите, що епоха імперій минула і що ваша імперія не буде відновлена. Кожен удар безпілотника героїв Збройних сил України, нехай Бог їх благословить, наближає цей день", — сказав Сікорський.

Водночас він зробив важливе попередження щодо російських ракет, літаків та безпілотників, що залітають на території країн Північноатлантичного блоку.

"Я маю лише одне прохання до російського уряду: якщо ще одна ракета чи літак без дозволу, навмисно чи випадково, вторгнеться в наш простір і буде збита, а уламки впадуть на територію НАТО, будь ласка, не приїжджайте сюди, щоб скаржитися. Ви були попереджені", — наголосив глава МЗС Польщі.

