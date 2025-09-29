Видео
Главная Новости дня Дания поднимала истребители из-за неизвестных дронов — детали

Дания поднимала истребители из-за неизвестных дронов — детали

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 08:49
Дания поднимала истребители из-за угрозы БпЛА
Датский истребитель в небе. Иллюстративное фото: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

В воскресенье вечером, 28 сентября, Военно-воздушные силы Дании поднимали истребители F-35. Причина — возможная активность беспилотников в Балтийском море.

Об этом информирует Berlingske.

Читайте также:

Дания поднимала в небо истребители — что известно

В воскресенье вечером, 28 сентября, Дания поднимала в воздух два истребителя F-35 из-за многочисленных сообщений о неизвестных дронах.

В полиции подтвердили, что самолеты несколько раз пролетели над островом Борнхольм в рамках "отвлекающей операции". Однако в Вооруженных силах Дании эту информацию отказались комментировать.

В воскресенье вечером в полицию поступило много обращений о беспилотниках. Правоохранители заявили, что причиной в основном стало звездное небо.

"Мы можем подтвердить, что в рамках подготовки к отторжению над Борнхольмом было два самолета F-35", — сказал дежурный офицер Александр Вольтов.

Отмечается, что с начала этого года система перехвата активировалась 33 раза — все срабатывания зафиксированы над Балтийским морем. На прошлой неделе Дания также фиксировала полеты беспилотных летательных аппаратов над аэропортами и военными объектами.

Премьер-министр Метте Фредериксен отметила, что эти события являются признаками гибридной войны, направленной на подрыв доверия и раскол общества.

Напомним, что недавно российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии.

Ранее мы информировали, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию Польши.

Дания дроны истребитель война в Украине Россия Воздушные силы
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
