Дания поднимала истребители из-за угрозы БпЛА

Датский истребитель в небе. Иллюстративное фото: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

В воскресенье вечером, 28 сентября, Военно-воздушные силы Дании поднимали истребители F-35. Причина — возможная активность беспилотников в Балтийском море.

Об этом информирует Berlingske.

Реклама

Читайте также:

Дания поднимала в небо истребители — что известно

В воскресенье вечером, 28 сентября, Дания поднимала в воздух два истребителя F-35 из-за многочисленных сообщений о неизвестных дронах.

В полиции подтвердили, что самолеты несколько раз пролетели над островом Борнхольм в рамках "отвлекающей операции". Однако в Вооруженных силах Дании эту информацию отказались комментировать.

В воскресенье вечером в полицию поступило много обращений о беспилотниках. Правоохранители заявили, что причиной в основном стало звездное небо.

"Мы можем подтвердить, что в рамках подготовки к отторжению над Борнхольмом было два самолета F-35", — сказал дежурный офицер Александр Вольтов.

Отмечается, что с начала этого года система перехвата активировалась 33 раза — все срабатывания зафиксированы над Балтийским морем. На прошлой неделе Дания также фиксировала полеты беспилотных летательных аппаратов над аэропортами и военными объектами.

Премьер-министр Метте Фредериксен отметила, что эти события являются признаками гибридной войны, направленной на подрыв доверия и раскол общества.

Напомним, что недавно российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии.

Ранее мы информировали, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию Польши.