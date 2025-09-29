Видео
Главная Новости дня Трамп изменил риторику относительно войны — детали от Зеленского

Трамп изменил риторику относительно войны — детали от Зеленского

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 12:10
Война в Украине — Трамп изменил риторику и сигналы
Владимир Зеленский выступает на Варшавском форуме по безопасности. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп изменил риторику, сигналы и отношение к войне в Украине и безопасности в Европе в целом. Он хочет как можно быстрее закончить вооруженный конфликт.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на Варшавском форуме по безопасности 29 сентября, сообщает Новини.LIVE

Трамп изменил позицию по войне

Зеленский заявил, что Трамп изменил риторику, сигналы и отношение к безопасности Украины в Европе. По его словам, он хочет быть посредником между Украиной и Россией, чтобы закончить войну.

"Это то, что я услышал от него. Это было во время наших разговоров. Не могу предсказать завтра, потому что мир меняется быстрее, чем ожидалось. На сегодня позиция Трампа сбалансирована и поддерживает Украину... В желании быстро закончить войну Украина поддерживает его шаги. Наша цель — сохранить новое отношение США к войне, чтобы оно соответствовало европейскому", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее The Telegraph писал, что Трамп изменил позицию по Украине. По данным издания, на это повлияла его встреча с королем Британии Чарльзом III.

Об изменении позиции президента США Зеленский сообщал и ранее. Трамп понял, что Путин не может стать партнером в достижении результатов.

