Війна в Україні — Трамп змінив риторику та сигнали

Володимир Зеленський виступає на Варшавському безпековому форумі. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп змінив риторику, сигнали та ставлення щодо війни в Україні та безпеки в Європі в цілому. Він хоче якнайшвидше закінчити збройний конфлікт.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на Варшавському безпековому форумі 29 вересня, повідомляє Новини.LIVE.

Трамп змінив позицію щодо війни

Зеленський заявив, що Трамп змінив риторику, сигнали та ставлення до безпеки України в Європі. За його словами, він хоче бути посередником між Україною та Росією, щоб закінчити війну.

"Це те, що я почув від нього. Це було під час наших розмов. Не можу передбачити завтра, бо світ змінюється швидше, ніж очікувалося. На сьогодні позиція Трампа збалансована і підтримує Україну... У бажанні швидко закінчити війну Україна підтримує його кроки. Наша мета — зберегти нове ставлення США до війни, щоб воно відповідало європейському", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, раніше The Telegraph писав, що Трамп змінив позицію щодо України. За даними видання, на це вплинула його зустріч з королем Британії Чарльзом ІІІ.

Про зміну позицію президента США Зеленський повідомляв і раніше. Трамп зрозумів, що Путін не може стати партнером у досягненні результатів.