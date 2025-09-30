Столтенберг рассказал, как НАТО могло остановить РФ

Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

НАТО после 2014 года могла сдержать Кремль значительно эффективнее, если бы действовала решительнее. При этом ВСУ показали способность противостоять агрессии даже при ограниченной поддержке.

Об этом заявил Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, комментируя развитие событий, которые в конечном итоге привели к полномасштабному вторжению России в Украину, во вторник, 30 сентября.

Реклама

Читайте также:

НАТО могли остановить РФ

По словам Столтенберга, союзники слишком остерегались "провоцировать Россию" и даже не обсуждали возможность поставки Украине снайперских винтовок в 2020 году. Значительной летальной помощи Киеву тогда не предоставили, что, по его мнению, изменило расчеты Москвы и открыло путь к масштабной агрессии.

"Если бы мы сделали больше — обучали украинских военных, предоставляли больше оружия, в том числе летального, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе до 2022 года, украинцы могли бы лучше отбиваться, Россия оккупировала бы меньше территорий, а полномасштабное вторжение могло бы даже не произойти", — отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что украинские вооруженные силы показали способность противостоять агрессии даже при ограниченной поддержке, и добавил: "Если бы мы дали им значительно больше, они могли бы сдержать агрессию".

Генсек НАТО также напомнил, что старая военная поговорка "хочешь мира — готовься к войне" остается актуальной и сегодня.

Напомним, что Йенс Столтенберг подчеркнул, что финансирование обороны и помощи Украине следует рассматривать как вклад в стабильность и безопасность всей Европы. Он отметил, что хотя каждый выделенный на оборону миллиард забирается из других бюджетных направлений, настоящая угроза — это позволить России одержать победу.

А также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что война в Украине - это проблема не только Киева, но и всего Альянса.