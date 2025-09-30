Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Столтенберг рассказал, как НАТО могло остановить РФ

Столтенберг рассказал, как НАТО могло остановить РФ

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 15:46
Столтенберг рассказал, как НАТО могло остановить РФ
Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

НАТО после 2014 года могла сдержать Кремль значительно эффективнее, если бы действовала решительнее. При этом ВСУ показали способность противостоять агрессии даже при ограниченной поддержке.

Об этом заявил Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, комментируя развитие событий, которые в конечном итоге привели к полномасштабному вторжению России в Украину, во вторник, 30 сентября.

Реклама
Читайте также:

НАТО могли остановить РФ

По словам Столтенберга, союзники слишком остерегались "провоцировать Россию" и даже не обсуждали возможность поставки Украине снайперских винтовок в 2020 году. Значительной летальной помощи Киеву тогда не предоставили, что, по его мнению, изменило расчеты Москвы и открыло путь к масштабной агрессии.

"Если бы мы сделали больше — обучали украинских военных, предоставляли больше оружия, в том числе летального, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе до 2022 года, украинцы могли бы лучше отбиваться, Россия оккупировала бы меньше территорий, а полномасштабное вторжение могло бы даже не произойти", — отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что украинские вооруженные силы показали способность противостоять агрессии даже при ограниченной поддержке, и добавил: "Если бы мы дали им значительно больше, они могли бы сдержать агрессию".

Генсек НАТО также напомнил, что старая военная поговорка "хочешь мира — готовься к войне" остается актуальной и сегодня.

Напомним, что Йенс Столтенберг подчеркнул, что финансирование обороны и помощи Украине следует рассматривать как вклад в стабильность и безопасность всей Европы. Он отметил, что хотя каждый выделенный на оборону миллиард забирается из других бюджетных направлений, настоящая угроза — это позволить России одержать победу.

А также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что война в Украине - это проблема не только Киева, но и всего Альянса.

НАТО Йенс Столтенберг война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации