Столтенберг пояснив, чому фінансова підтримка Україна важлива

Фото: NTB/Ole Berg-Rusten via REUTERS

Колишній генеральний секретар НАТО, а нині міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що витрати на оборону та підтримку України — це інвестиція у мир і безпеку Європи. Він наголосив, що хоча кожен мільярд, спрямований на оборону, забирається від інших сфер, найбільша небезпека — допустити перемогу Росії.

Про це Єнс Столтенберг заявив на Варшавському безпековому форумі, як повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Єнс Столтенберг висловився, чому Україні потрібно допомагати протистояти Росії

"Як міністр оборони знаю, мільярд в Україні чи обороні — це мільярд менше на охорону здоров'я, освіту та інфраструктуру. Але пам'ятаємо, найбільша ціна — дозволити Путіну перемогти. Тому мусимо взяти на себе витрати, заплатити за мир. Радий, що ми можемо зустрітися тут, обговорити виклики, знайти спільну мову та рішення", — сказав Єнс Столтенберг.

Окремо колишній генсек НАТО пожартував про власну кар’єру: після десяти років на посаді прем’єр-міністра Норвегії та десяти років у НАТО він повернувся туди, з чого починав — у Міністерство фінансів.

"Більшість кар'єр рухаються вперед. Моя кар'єра рухається назад. Після 10 років прем'єром і 10 генсеком НАТО я знову на посаді, яку мав 29 років тому. Скоро я агітуватиму, щоб знову стати молодіжним лідером. Але я вдячний, що можу служити. Міністри фінансів важливі для оборони", — сказав Єнс Столтенберг.

Столтенберг також нагадав про активацію систем Patriot для захисту території НАТО, підкресливши важливість колективної безпеки та посилення оборонних можливостей усіх членів Альянсу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив нові деталі про ініціативу PURL та сказав, які країни виділили кошти на закупівлю озброєння для ЗСУ із США.

Вчора, 29 вересня, стало відомо про новий пакет допомоги від Швеції на 116 млн доларів.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що війна в Україні стосується й інших країн НАТО.