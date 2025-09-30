Столтенберг объяснил, почему финансовая поддержка Украины важна

Фото: NTB/Ole Berg-Rusten via REUTERS

Бывший генеральный секретарь НАТО, а ныне министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что расходы на оборону и поддержку Украины — это инвестиция в мир и безопасность Европы. Он подчеркнул, что хотя каждый миллиард, направленный на оборону, забирается от других сфер, самая большая опасность — допустить победу России.

Об этом Йенс Столтенберг заявил на Варшавском форуме по безопасности, как сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Йенс Столтенберг высказался, почему Украине нужно помогать противостоять России

"Как министр обороны знаю, миллиард в Украине или обороне — это миллиард меньше на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Но помним, самая большая цена — позволить Путину победить. Поэтому должны взять на себя расходы, заплатить за мир. Рад, что мы можем встретиться здесь, обсудить вызовы, найти общий язык и решения", — сказал Йенс Столтенберг.

Отдельно бывший генсек НАТО пошутил о собственной карьере: после десяти лет на посту премьер-министра Норвегии и десяти лет в НАТО он вернулся туда, с чего начинал — в Министерство финансов.

"Большинство карьер движутся вперед. Моя карьера движется назад. После 10 лет премьером и 10 генсеком НАТО я снова на должности, которую имел 29 лет назад. Скоро я буду агитировать, чтобы снова стать молодежным лидером. Но я благодарен, что могу служить. Министры финансов важны для обороны", — сказал Йенс Столтенберг.

Столтенберг также напомнил об активации систем Patriot для защиты территории НАТО, подчеркнув важность коллективной безопасности и усиления оборонных возможностей всех членов Альянса.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил новые детали об инициативе PURL и сказал, какие страны выделили средства на закупку вооружения для ВСУ из США.

Вчера, 29 сентября, стало известно о новом пакете помощи от Швеции на 116 млн долларов.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что война в Украине касается и других стран НАТО.