Столтенберг объяснил, почему финансовая поддержка Украины важна

Столтенберг сделал заявление о поддержке Украины
Бывший генеральный секретарь НАТО, а ныне министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что расходы на оборону и поддержку Украины — это инвестиция в мир и безопасность Европы. Он подчеркнул, что хотя каждый миллиард, направленный на оборону, забирается от других сфер, самая большая опасность — допустить победу России.
Об этом Йенс Столтенберг заявил на Варшавском форуме по безопасности, как сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Йенс Столтенберг высказался, почему Украине нужно помогать противостоять России
"Как министр обороны знаю, миллиард в Украине или обороне — это миллиард меньше на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Но помним, самая большая цена — позволить Путину победить. Поэтому должны взять на себя расходы, заплатить за мир. Рад, что мы можем встретиться здесь, обсудить вызовы, найти общий язык и решения", — сказал Йенс Столтенберг.
Отдельно бывший генсек НАТО пошутил о собственной карьере: после десяти лет на посту премьер-министра Норвегии и десяти лет в НАТО он вернулся туда, с чего начинал — в Министерство финансов.
"Большинство карьер движутся вперед. Моя карьера движется назад. После 10 лет премьером и 10 генсеком НАТО я снова на должности, которую имел 29 лет назад. Скоро я буду агитировать, чтобы снова стать молодежным лидером. Но я благодарен, что могу служить. Министры финансов важны для обороны", — сказал Йенс Столтенберг.
Столтенберг также напомнил об активации систем Patriot для защиты территории НАТО, подчеркнув важность коллективной безопасности и усиления оборонных возможностей всех членов Альянса.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил новые детали об инициативе PURL и сказал, какие страны выделили средства на закупку вооружения для ВСУ из США.
Вчера, 29 сентября, стало известно о новом пакете помощи от Швеции на 116 млн долларов.
Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что война в Украине касается и других стран НАТО.
Читайте Новини.LIVE!