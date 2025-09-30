Зеленский сказал, кто профинансировал американское вооружение для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали об инициативе PURL. В частности, украинский лидер назвал страны, которые профинансировали американское вооружение для Вооруженных сил Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский об инициативе PURL и финансировании вооружения для ВСУ

Президент Зеленский отметил, что инициатива PURL является очень ценным механизмом НАТО, который превращает поддержку союзников в ощутимые способности для Украины.

По его словам, она дает возможность закупать оборонительное вооружение, которое нужно уже сейчас для сохранения жизней, в частности системы Patriot и другое ключевое американское оборудование, и уже обеспечивает реальные результаты.

По данным Зеленского, с августа наши партнеры профинансировали несколько пакетов американского вооружения для Украины:

Нидерланды — 578 миллионов долларов, 1-й пакет;

Дания, Норвегия, Швеция вместе — 495 миллионов долларов, 2-й пакет;

Германия объявила о намерении профинансировать 3-й пакет на 500 миллионов долларов, а Канада — 4-й пакет на 500 миллионов долларов.

Лидер добавил, что 5-й и 6-й пакеты сейчас согласовывают с американской стороной. По состоянию на сейчас Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург уже заявили о готовности сделать вклад в будущий 5-й пакет.

"Наша цель — обеспечивать 1 миллиард долларов в месяц в рамках инициативы, чтобы полностью реализовать ее потенциал. Мы благодарны каждому партнеру за такие важные взносы. Вместе мы укрепляем нашу оборону и приближаем справедливый и длительный мир", — резюмировал Зеленский.

