Главная Новости дня Зеленский назвал оружие, которого боится Путин

Зеленский назвал оружие, которого боится Путин

Ua en ru
Дата публикации 29 сентября 2025 16:18
Выступление Зеленского на Варшавском форуме по безопасности - какого собрания боится Путин
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Оружие, которого реально боится российский диктатор Владимир Путин — это единство. И даже используя некоторых представителей по разделению европейскости, России не удалось разделить большинство стран.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Варшавском форуме по безопасности в понедельник, 29 сентября.

Читайте также:

Украина должна объединиться с Европой — заявление Зеленского

"Номер один оружие, которого реально боится любой агрессор в данном случае это Россия и Путин,  это единство. Это сильное наше оружие. Поэтому мы сильны, и поэтому у Украины есть такая поддержка", — заявил он.

Второе, то, что нужно сейчас Украине и ЕС — это координация.

"В ту ночь в сторону Польши летело, по нашим данным, в этом направлении  я не могу сказать, что все эти дроны должны были быть на территории Польши,  но летело в том направлении 92 дрона. Наши Воздушные силы сбивали все, что могли. И это факт. И вы знаете, что 19 залетело на территорию Польши. Если бы мы скоординировано действовали, я думаю, что у нас был бы еще больший результат", — пояснил президент.

Еще одним важным пунктом Зеленский назвал программу PURL, которая помогает Украине сегодня покупать именно американские противовоздушные системы и ракеты.

"Третье — о будущем и нашей кооперации. Есть программа SAFE, которую Польша будет использовать. Мы готовы к кооперации, даже в защите неба использовать эту программу. Сегодня у Украины есть дроны-перехватчики. И это ноу-хау.  Дроны-перехватчики — это ответ, как защищать небо, как бороться с любыми воздушными целями. Имею в виду дроны. Здесь требуется дополнительное финансирование", — добавил он.

Напомним, ранее Зеленский отметил, что по странам бывшего СССР может распространиться агрессия.

Также Зеленский отреагировал на заявление самопровозглашенного президента Беларуси об "очень хорошем предложении" Путина на Аляске.

Владимир Зеленский владимир путин оружие Европа война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
