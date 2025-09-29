Выступление Зеленского на Варшавском форуме по безопасности - какого собрания боится Путин

Зеленский назвал оружие, которого боится Путин
Оружие, которого реально боится российский диктатор Владимир Путин — это единство. И даже используя некоторых представителей по разделению европейскости, России не удалось разделить большинство стран.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Варшавском форуме по безопасности в понедельник, 29 сентября.
Украина должна объединиться с Европой — заявление Зеленского
"Номер один оружие, которого реально боится любой агрессор — в данном случае это Россия и Путин, — это единство. Это сильное наше оружие. Поэтому мы сильны, и поэтому у Украины есть такая поддержка", — заявил он.
Второе, то, что нужно сейчас Украине и ЕС — это координация.
"В ту ночь в сторону Польши летело, по нашим данным, в этом направлении — я не могу сказать, что все эти дроны должны были быть на территории Польши, — но летело в том направлении 92 дрона. Наши Воздушные силы сбивали все, что могли. И это факт. И вы знаете, что 19 залетело на территорию Польши. Если бы мы скоординировано действовали, я думаю, что у нас был бы еще больший результат", — пояснил президент.
Еще одним важным пунктом Зеленский назвал программу PURL, которая помогает Украине сегодня покупать именно американские противовоздушные системы и ракеты.
"Третье — о будущем и нашей кооперации. Есть программа SAFE, которую Польша будет использовать. Мы готовы к кооперации, даже в защите неба использовать эту программу. Сегодня у Украины есть дроны-перехватчики. И это ноу-хау. Дроны-перехватчики — это ответ, как защищать небо, как бороться с любыми воздушными целями. Имею в виду дроны. Здесь требуется дополнительное финансирование", — добавил он.
Напомним, ранее Зеленский отметил, что по странам бывшего СССР может распространиться агрессия.
Также Зеленский отреагировал на заявление самопровозглашенного президента Беларуси об "очень хорошем предложении" Путина на Аляске.
