Главная Новости дня Зеленский высказался о предложении Лукашенко закончить войну

Зеленский высказался о предложении Лукашенко закончить войну

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 12:47
Зеленский отреагировал на предложение Лукашенко о завершении войны
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "очень хорошее предложение" самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко относительно окончания войны с Россией.

Об этом глава государства сказал на Варшавском форуме по безопасности в понедельник, 29 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Реакция Зеленского на предложение Лукашенко

Украинский лидер отметил, что Лукашенко живет в своем мире.

"Он так построил его, изолировал себя. Он живет три десятилетия в этом доме, который построил. Но этот дом размером со страну. Но я хочу, чтобы он помнил, что его страна независимая", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Лукашенко в своем мире, но российский диктатор Владимир Путин иногда наведывается. Тогда они разговаривают как "два старых деда".

Зеленский добавил, что ему сложно комментировать.

Напомним, Лукашенко заявил, если Зеленский не согласится на предложения Путина по завершению войны, то может "потерять страну".

Кроме того, самопровозглашенный лидер Беларуси предложил поставлять электроэнергию на временно захваченные оккупантами территории Украины.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
