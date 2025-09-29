Зеленський відреагував на пропозицію Лукашенка щодо завершення війни

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент України Володимир Зеленський прокоментував "дуже хорошу пропозицію" самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка стосовно закінчення війни з Росією.

Про це глава держави сказав на Варшавському безпековому форумі у понеділок, 29 вересня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реакція Зеленського на пропозицію Лукашенка

Український лідер зазначив, що Лукашенко живе у своєму світі.

"Він так побудував його, ізолював себе. Він живе три десятиліття в цьому домі, який збудував. Але цей дім розміром з країну. Але я хочу, щоб він памʼятав, що його країна незалежна", — наголосив Зеленський.

За його словами, Лукашенко у своєму світі, але російський диктатор Володимир Путін інколи навідується. Тоді вони розмовляють як "два старі діди".

Зеленський додав, що йому складно коментувати.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, якщо Зеленський не погодиться на пропозиції Путіна щодо завершення війни, то може "втратити країну".

Крім того, самопроголошений лідер Білорусі запропонував постачати електроенергію на тимчасово захоплені окупантами території України.