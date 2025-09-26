Лукашенко хоче зустрітись із Зеленським

Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі

Якщо президент України Володимир Зеленський не погодиться на пропозиції російського диктатора Володимира Путіна, то ризикує "втратити всю Україну". А сам Путін нібито повідомив очільнику США Дональду Трампу під час зустрічі на Алясці "дуже хорошу пропозицію" щодо України.

Таку заяву зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на пресконференції після зустрічі з Путіним у п’ятницю, 26 вересня, передає Belta.

"Якщо українці не підуть на ці пропозиції (Путіна, — Ред.), це буде те, що було на початку "СВО". Це буде ще гірше, вони втратять Україну", — заявив він.

Також Лукашенко заявив, що хотів би зустрітись із Зеленським.

"Я хотів би, ось поки він там зустрінеться з Путіним — він хоче цього, по всіх каналах звертається вже публічно — я б хотів з ним ось просто поговорити", — розповів Лукашенко, додавши, що "має, що йому сказати".

Крім того, Лукашенко заявив, що Україна має провести переговори із РФ та Білоруссю.

"І думаю, настав той час, коли ми повинні провести консультацію — нам, керівникам трьох слов'янських держав, треба сісти і домовитися. Домовитися про закінчення цієї незрозумілої війни. Треба домовитися. Не домовимося, буде погано всім", — підсумував білоруський диктатор.

