Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лукашенко після зустрічі з Путіним взявся погрожувати Зеленському

Лукашенко після зустрічі з Путіним взявся погрожувати Зеленському

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 20:58
Лукашенко хоче зустрітись із Зеленським
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі

Якщо президент України Володимир Зеленський не погодиться на пропозиції російського диктатора Володимира Путіна, то ризикує "втратити всю Україну". А сам Путін нібито повідомив очільнику США Дональду Трампу під час зустрічі на Алясці "дуже хорошу пропозицію" щодо України.

Таку заяву зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на пресконференції після зустрічі з Путіним у п’ятницю, 26 вересня, передає Belta.

Реклама
Читайте також:

Лукашенко хоче зустрітись із Зеленським

"Якщо українці не підуть на ці пропозиції (Путіна,  Ред.), це буде те, що було на початку "СВО". Це буде ще гірше, вони втратять Україну", — заявив він.

Також Лукашенко заявив, що хотів би зустрітись із Зеленським.

"Я хотів би, ось поки він там зустрінеться з Путіним він хоче цього, по всіх каналах звертається вже публічно я б хотів з ним ось просто поговорити", — розповів Лукашенко, додавши, що "має, що йому сказати".

Крім того, Лукашенко заявив, що Україна має провести переговори із РФ та Білоруссю.

"І думаю, настав той час, коли ми повинні провести консультацію нам, керівникам трьох слов'янських держав, треба сісти і домовитися. Домовитися про закінчення цієї незрозумілої війни. Треба домовитися. Не домовимося, буде погано всім", — підсумував білоруський диктатор.

Нагадаємо, Лукашенко також розповів, що планує зробити на окупованих територіях України.

А республіканський конгресмен США Джо Вілсон розповів, про що мріє Путін.

Володимир Зеленський Олександр Лукашенко володимир путін Дональд Трамп війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації