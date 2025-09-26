Відео
Головна Новини дня Лукашенко хоче постачати світло на окуповані території України

Лукашенко хоче постачати світло на окуповані території України

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 18:22
Лукашенко хоче постачати електроенергію на окуповані українські землі
Олександр Лукашенко. Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував постачати електроенергію на тимчасово окуповані Росією території України. Для цього він заявив про можливість будівництва нової атомної електростанції на сході Білорусі.

Про це повідомили росЗМІ у п'ятницю, 26 вересня.

Читайте також:

Лукашенко та Путін обговорили нову АЕС

Під час зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним Лукашенко висловив ідею побудувати атомну станцію, яка б забезпечувала електрикою окуповані Росією регіони України. Йдеться про окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. 

Наразі в Білорусі працює єдина АЕС біля міста Астравець, що розташована поблизу литовського кордону. Путін запевнив, що питання фінансування нового проєкту не стане перешкодою. 

Нагадаємо, що 15 вересня у Мінську Лукашенко зустрівся з представником окупаційної адміністрації з Херсонщини.

Раніше ми також інформували, що 24 серпня Лукашенко цинічно "привітав" Україну з Днем Незалежності, бажаючи "мирного неба" та залишаючись союзником Путіна.

Олександр Лукашенко володимир путін електроенергія АЕС окупація світло
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
