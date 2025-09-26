Лукашенко хочет поставлять электроэнергию на оккупированные украинские земли

Александр Лукашенко. Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил поставлять электроэнергию на временно оккупированные Россией территории Украины. Для этого он заявил о возможности строительства новой атомной электростанции на востоке Беларуси.

Об этом сообщили росСМИ в пятницу, 26 сентября.

Реклама

Читайте также:

Лукашенко и Путин обсудили новую АЭС

Во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным Лукашенко высказал идею построить атомную станцию, которая бы обеспечивала электричеством оккупированные Россией регионы Украины. Речь идет об оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Сейчас в Беларуси работает единственная АЭС возле города Астравец, расположенного вблизи литовской границы. Путин заверил, что вопрос финансирования нового проекта не станет препятствием.

Напомним, что 15 сентября в Минске Лукашенко встретился с представителем оккупационной администрации с Херсонщины.

Ранее мы также информировали, что 24 августа Лукашенко цинично "поздравил" Украину с Днем Независимости, желая "мирного неба" и оставаясь союзником Путина.