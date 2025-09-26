Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лукашенко хочет поставлять свет на оккупированные земли Украины

Лукашенко хочет поставлять свет на оккупированные земли Украины

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 18:22
Лукашенко хочет поставлять электроэнергию на оккупированные украинские земли
Александр Лукашенко. Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил поставлять электроэнергию на временно оккупированные Россией территории Украины. Для этого он заявил о возможности строительства новой атомной электростанции на востоке Беларуси.

Об этом сообщили росСМИ в пятницу, 26 сентября.

Реклама
Читайте также:

Лукашенко и Путин обсудили новую АЭС

Во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным Лукашенко высказал идею построить атомную станцию, которая бы обеспечивала электричеством оккупированные Россией регионы Украины. Речь идет об оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Сейчас в Беларуси работает единственная АЭС возле города Астравец, расположенного вблизи литовской границы. Путин заверил, что вопрос финансирования нового проекта не станет препятствием.

Напомним, что 15 сентября в Минске Лукашенко встретился с представителем оккупационной администрации с Херсонщины.

Ранее мы также информировали, что 24 августа Лукашенко цинично "поздравил" Украину с Днем Независимости, желая "мирного неба" и оставаясь союзником Путина.

Александр Лукашенко владимир путин электроэнергия АЭС оккупация свет
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации