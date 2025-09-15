МИД отреагировал на встречу Лукашенко с гауляйтером Херсонщины

Александр Лукашенко. Фото: comments.ua

В понедельник, 15 сентября, в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко принял представителя российской оккупационной администрации временно захваченных Россией территорий Херсонской области Украины. В Министерстве иностранных дел Украины уже назвали это событие очередным проявлением грубого пренебрежения белорусского лидера к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе МИД.

Что говорят в МИДе

В МИД подчеркнули, что позором является не только сам факт встречи, но и заявления Лукашенко о якобы "новом регионе" России на Херсонщине, а также его готовность способствовать укреплению оккупационного режима и развивать торговлю с оккупантами.

"Любые сделки с оккупационными режимами являются ничтожными и будут иметь исключительно негативные последствия для Беларуси как государства", — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Там также добавили, что Украина оставляет за собой право адекватно реагировать с целью усиления санкционных режимов и углубления международной изоляции белорусского режима за противоправные действия вопреки многочисленным резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, в частности резолюции от 12 октября 2022 года о территориальной целостности Украины, которую поддержали 143 государства-члена.

Отдельно в МИД отметили странные высказывания Лукашенко о том, что он "советский человек", для которого Украина и Херсонщина "также его земля".

В ведомстве напомнили, что Советский Союз уже более трех десятилетий как исторический факт и что "туда же рано или поздно отправятся и оба ностальгирующие непризнанные деятели, которые встречались сегодня в Минске".

