Военные учения РФ и Беларуси — Москва отправила сотни солдат

Россия отправила на учения в Беларусь несколько сотен военных. Во время этого события нельзя исключать провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности для Украины.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона 11 августа.

Военные учения Беларуси и РФ

Демченко рассказал, что россияне уже начали заводить первые подразделения в Беларусь для совместных военных учений, активная фаза которых должна состояться в сентябре. По состоянию на сейчас на территории Беларуси находится несколько сотен военнослужащих ВС РФ и несколько десятков техники.

Кроме того, Беларусь также направила свои определенные подразделения и силы в Россию, ведь там тоже есть соответствующие площадки для учений.

Представитель ГПСУ отметил, что подразделения разведок Минобороны и Госпогранслужбы постоянно отслеживают дальнейшее возможное прибытие в Беларусь российских подразделений. Это нужно для того, чтобы понимать, какое количество личного состава они могут привлечь к совместным учениям.

"Это направление, как и раньше, для нас является угрожающим. Потому что во время этих учений нельзя исключать провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности для нашей страны", — подчеркнул Андрей Демченко.

Напомним, ранее эксперт сообщал, что военные учения в Беларуси угрожают нескольким странам. Они могут быть масштабными и направленными против условного противника из числа стран НАТО.

В то же время аналитики ISW ранее заявили, что Россия и Беларусь сократили свои учения в 2025 году и перенесли основные маневры как можно дальше от западных границ страны. Таким образом там пытаются отвлечь внимание от ограниченных военных возможностей РФ.