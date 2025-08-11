Видео
Главная Новости дня РФ отправила в Беларусь сотни военных — детали от ГПСУ

РФ отправила в Беларусь сотни военных — детали от ГПСУ

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 11:22
Военные учения РФ и Беларуси — Москва отправила сотни солдат
Военные учения Беларуси и РФ. Фото: twitter/armscontrol_rus

Россия отправила на учения в Беларусь несколько сотен военных. Во время этого события нельзя исключать провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности для Украины.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона 11 августа.

Читайте также:

Военные учения Беларуси и РФ

Демченко рассказал, что россияне уже начали заводить первые подразделения в Беларусь для совместных военных учений, активная фаза которых должна состояться в сентябре. По состоянию на сейчас на территории Беларуси находится несколько сотен военнослужащих ВС РФ и несколько десятков техники.

Кроме того, Беларусь также направила свои определенные подразделения и силы в Россию, ведь там тоже есть соответствующие площадки для учений.

Представитель ГПСУ отметил, что подразделения разведок Минобороны и Госпогранслужбы постоянно отслеживают дальнейшее возможное прибытие в Беларусь российских подразделений. Это нужно для того, чтобы понимать, какое количество личного состава они могут привлечь к совместным учениям.

"Это направление, как и раньше, для нас является угрожающим. Потому что во время этих учений нельзя исключать провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности для нашей страны", — подчеркнул Андрей Демченко.

Напомним, ранее эксперт сообщал, что военные учения в Беларуси угрожают нескольким странам. Они могут быть масштабными и направленными против условного противника из числа стран НАТО.

В то же время аналитики ISW ранее заявили, что Россия и Беларусь сократили свои учения в 2025 году и перенесли основные маневры как можно дальше от западных границ страны. Таким образом там пытаются отвлечь внимание от ограниченных военных возможностей РФ.

Беларусь военные учения военные Россия ГПСУ Андрей Демченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
