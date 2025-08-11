Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ відправила до Білорусі сотні військових — деталі від ДПСУ

РФ відправила до Білорусі сотні військових — деталі від ДПСУ

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 11:22
Військові навчання РФ та Білорусі — Москва відправила сотні солдатів
Військові навчання Білорусі та РФ. Фото: twitter/armscontrol_rus

Росія відправила на навчання до Білорусі кілька сотень військових. Під час цієї події не можна виключати провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для України.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону 11 серпня. 

Реклама
Читайте також:

Військові навчання Білорусі та РФ

Демченко розповів, що росіяни вже почали заводити перші підрозділи в Білорусь для спільних військових навчань, активна фаза яких має відбутися у вересні. Станом на зараз на території Білорусі перебуває кілька сотень військовослужбовців ЗС РФ та кілька десятків техніки.

Крім того, Білорусь також направила свої певні підрозділи та сили в Росію, адже там теж є відповідні майданчики для навчань. 

Речник ДПСУ наголосив, що підрозділи розвідок Міноборони та Держприкордонслужби постійно відстежують подальше можливе прибуття до Білорусі російських підрозділів. Це потрібно для того, щоб розуміти, яку кількість особового складу вони можуть долучити до спільних навчань.

"Цей напрямок, як і раніше, для нас є загрозливий. Тому що під час цих навчань не можна виключати провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для нашої країни", — підкреслив Андрій Демченко. 

Нагадаємо, раніше експерт повідомляв, що військові навчання у Білорусі загрожують кільком країнам. Вони можуть бути масштабними й спрямованими проти умовного противника з-поміж країн НАТО.

Водночас аналітики ISW раніше заявили, що Росія та Білорусь скоротили свої навчання у 2025 році та перенесли основні маневри якомога далі від західних кордонів країни. Таким чином там намагаються відвернути увагу від обмежених військових можливостей РФ.

Білорусь військові навчання військові Росія ДПСУ Андрій Демченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації