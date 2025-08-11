Військові навчання РФ та Білорусі — Москва відправила сотні солдатів

Військові навчання Білорусі та РФ. Фото: twitter/armscontrol_rus

Росія відправила на навчання до Білорусі кілька сотень військових. Під час цієї події не можна виключати провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для України.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону 11 серпня.

Реклама

Читайте також:

Військові навчання Білорусі та РФ

Демченко розповів, що росіяни вже почали заводити перші підрозділи в Білорусь для спільних військових навчань, активна фаза яких має відбутися у вересні. Станом на зараз на території Білорусі перебуває кілька сотень військовослужбовців ЗС РФ та кілька десятків техніки.

Крім того, Білорусь також направила свої певні підрозділи та сили в Росію, адже там теж є відповідні майданчики для навчань.

Речник ДПСУ наголосив, що підрозділи розвідок Міноборони та Держприкордонслужби постійно відстежують подальше можливе прибуття до Білорусі російських підрозділів. Це потрібно для того, щоб розуміти, яку кількість особового складу вони можуть долучити до спільних навчань.

"Цей напрямок, як і раніше, для нас є загрозливий. Тому що під час цих навчань не можна виключати провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для нашої країни", — підкреслив Андрій Демченко.

Нагадаємо, раніше експерт повідомляв, що військові навчання у Білорусі загрожують кільком країнам. Вони можуть бути масштабними й спрямованими проти умовного противника з-поміж країн НАТО.

Водночас аналітики ISW раніше заявили, що Росія та Білорусь скоротили свої навчання у 2025 році та перенесли основні маневри якомога далі від західних кордонів країни. Таким чином там намагаються відвернути увагу від обмежених військових можливостей РФ.