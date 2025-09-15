МЗС відреагувало на зустріч Лукашенка з гауляйтером Херсонщини

Олександр Лукашенко. Фото: comments.ua

У понеділок, 15 вересня, в Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв представника російської окупаційної адміністрації тимчасово захоплених Росією територій Херсонської області України. У Міністерстві закордонних справ України вже назвали цю подію черговим проявом грубої зневаги білоруського лідера до суверенітету й територіальної цілісності України.

Про це повідомляють у пресслужбі МЗС.

Що кажуть у МЗС

У МЗС підкреслили, що ганьбою є не лише сам факт зустрічі, а й заяви Лукашенка про нібито "новий регіон" Росії на Херсонщині, а також його готовність сприяти зміцненню окупаційного режиму та розвивати торгівлю з окупантами.

"Будь-які оборудки з окупаційними режимами є нікчемними та матимуть виключно негативні наслідки для Білорусі як держави", — наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Там також додали, що Україна залишає за собою право адекватно реагувати з метою посилення санкційних режимів та поглиблення міжнародної ізоляції білоруського режиму за протиправні дії всупереч численним резолюціям Генеральної Асамблеї ООН, зокрема резолюції від 12 жовтня 2022 року про територіальну цілісність України, яку підтримали 143 держави-члени.

Окремо в МЗС відзначили дивні висловлювання Лукашенка про те, що він "радянська людина", для якої Україна та Херсонщина "також його земля".

У відомстві нагадали, що Радянський Союз уже понад три десятиліття як історичний факт і що "туди ж рано чи пізно відправляться й обидва ностальгуючі невизнані діячі, які зустрічалися сьогодні в Мінську".

