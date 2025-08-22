Військові навчання Білорусі та РФ - Україна виступила із заявою

Російські та білоруські військові. Фото: Міноборони Білорусі

Міністерство закордонних справ України звернулось до Мінська у зв’язку з запланованими на найближчі тижні військовими навчаннями Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) на території Білорусі. Навчання проведуть спільно з російськими військовими.

Відповідна заява опублікована на сторінці Міністерства у соцмережі X.

Допис МЗС. Фото: скриншот

Заява МЗС

Відомство нагадало, що з 2022 року Республіка Білорусь є співучасником злочину агресії Російської Федерації проти України. Мінськ надав російським окупантам територію Білорусі та її повітряний простір для нападу на нашу державу, а також продовжує політичну, військову, військово-технічну, інформаційну та інші види підтримки Росії в її неспровокованій та злочинній агресії проти України.

"У контексті запланованих на найближчі тижні військових навчань Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) на території Республіки Білорусь, а саме "Взаємодія-2025", "Пошук-2025", "Ешелон-2025", а також спільних стратегічних навчань збройних сил Білорусі та Російської Федерації "Захід-2025", Міністерство закордонних справ України заявляє наступне", — йдеться в повідомленні.

Україна у заяві закликала партнерів залишатися пильними, посилювати санкції та політичний тиск на Росію та Білорусь, спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка захищає Європу від російської загрози.

"Ми пам'ятаємо гіркий досвід та ціну неправдивих заяв російських та білоруських диктаторів. Нарощування російських військ на кордонах України у 2021-2022 роках відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі "Захід-2021". Ми застерігаємо Мінськ від безрозсудних провокацій, радячи бути обачними, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України", — йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що Україна ніколи не становила і не становитиме загрози для білоруського народу.

"Ми прагнемо жити в мирі, маючи спільне минуле (з білоруським народом, — ред.), що сягає княжої епохи та Великого князівства Литовського, та майбутнє в європейській родині народів", — додали у відомстві.

Зазначимо, що спільні військові навчання РФ і Білорусі "Захід-2025" проходитимуть з 12 по 16 вересня 2025 року.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповідали, скільки військових РФ відправила до Білорусі. Крім того, Білорусь також направила свої певні підрозділи та сили в Росію, адже там теж є відповідні майданчики для навчань.

Водночас експерт повідомляв, що військові навчання у Білорусі загрожують кільком країнам. Вони можуть бути масштабними й спрямованими проти умовного противника з-поміж країн НАТО.