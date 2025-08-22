Видео
Учения с РФ — Украина предостерегла Беларусь от провокаций

Учения с РФ — Украина предостерегла Беларусь от провокаций

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 23:50
Военные учения Беларуси и РФ – Украина выступила с заявлением
Российские и белорусские военные. Фото: Минобороны Беларуси

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Минску в связи с запланированными на ближайшие недели военными учениями Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территории Беларуси. Учения проведут совместно с российскими военными.

Соответствующее заявление опубликовано на странице Министерства в соцсети X.

скрін МЗС
Сообщение МИД. Фото: скриншот

Заявление МИД

Ведомство напомнило, что с 2022 года Республика Беларусь является соучастником преступления агрессии Российской Федерации против Украины. Минск предоставил российским оккупантам территорию Беларуси и ее воздушное пространство для нападения на наше государство, а также продолжает политическую, военную, военно-техническую, информационную и другие виды поддержки России в ее неспровоцированной и преступной агрессии против Украины.

"В контексте запланированных на ближайшие недели военных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территории Республики Беларусь, а именно "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025", "Эшелон-2025", а также совместных стратегических учений вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации "Запад-2025", Министерство иностранных дел Украины заявляет следующее", говорится в сообщении.

Украина в заявлении призвала партнеров оставаться бдительными, усиливать санкции и политическое давление на Россию и Беларусь, совместно противодействовать российской пропаганде и укреплять обороноспособность Украины, которая защищает Европу от российской угрозы.

"Мы помним горький опыт и цену ложных заявлений российских и белорусских диктаторов. Наращивание российских войск на границах Украины в 2021-2022 годах происходило под прикрытием совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2021". Мы предостерегаем Минск от безрассудных провокаций, советуя быть осмотрительными, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины", — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Украина никогда не представляла и не будет представлять угрозы для белорусского народа.

"Мы стремимся жить в мире, имея общее прошлое (с белорусским народом. — Ред.), достигающее княжеской эпохи и Великого княжества Литовского, и будущее в европейской семье народов", добавили в ведомстве.

Отметим, что совместные военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" будут проходить с 12 по 16 сентября 2025 года.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказывали, сколько военных РФ отправила в Беларусь. Кроме того, Беларусь также направила свои определенные подразделения и силы в Россию, ведь там тоже есть соответствующие площадки для учений.

В то же время эксперт сообщал, что военные учения в Беларуси угрожают нескольким странам. Они могут быть масштабными и направленными против условного противника из числа стран НАТО.

Беларусь военные учения МИД Украина провокация война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
