Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лукашенко после встречи с Путиным взялся угрожать Зеленскому

Лукашенко после встречи с Путиным взялся угрожать Зеленскому

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 20:58
Лукашенко хочет встретиться с Зеленским
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на предложения российского диктатора Владимира Путина, то рискует "потерять всю Украину". А сам Путин якобы сообщил главе США Дональду Трампу во время встречи на Аляске "очень хорошее предложение" по Украине.

Такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции после встречи с Путиным в пятницу, 26 сентября, передает Belta.

Реклама
Читайте также:

Лукашенко хочет встретиться с Зеленским

"Если украинцы не пойдут на эти предложения (Путина, Ред.), это будет то, что было в начале "СВО". Это будет еще хуже, они потеряют Украину", — заявил он.

Также Лукашенко заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским.

"Я хотел бы, вот пока он там встретится с Путиным он хочет этого, по всем каналам обращается уже публично я бы хотел с ним вот просто поговорить", — рассказал Лукашенко, добавив, что "есть, что ему сказать".

Кроме того, Лукашенко заявил, что Украина должна провести переговоры с РФ и Беларусью.

"И думаю, настало то время, когда мы должны провести консультацию —​​​​​​​ нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся, будет плохо всем", — подытожил белорусский диктатор.

Напомним, Лукашенко также рассказал, что планирует сделать на оккупированных территориях Украины.

А республиканский конгрессмен США Джо Уилсон рассказал, о чем мечтает Путин.

Владимир Зеленский Александр Лукашенко владимир путин Дональд Трамп война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации