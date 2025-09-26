Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на предложения российского диктатора Владимира Путина, то рискует "потерять всю Украину". А сам Путин якобы сообщил главе США Дональду Трампу во время встречи на Аляске "очень хорошее предложение" по Украине.

Такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции после встречи с Путиным в пятницу, 26 сентября, передает Belta.

Реклама

Читайте также:

Лукашенко хочет встретиться с Зеленским

"Если украинцы не пойдут на эти предложения (Путина, — Ред.), это будет то, что было в начале "СВО". Это будет еще хуже, они потеряют Украину", — заявил он.

Также Лукашенко заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским.

"Я хотел бы, вот пока он там встретится с Путиным — он хочет этого, по всем каналам обращается уже публично — я бы хотел с ним вот просто поговорить", — рассказал Лукашенко, добавив, что "есть, что ему сказать".

Кроме того, Лукашенко заявил, что Украина должна провести переговоры с РФ и Беларусью.

"И думаю, настало то время, когда мы должны провести консультацию —​​​​​​​ нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся, будет плохо всем", — подытожил белорусский диктатор.

Напомним, Лукашенко также рассказал, что планирует сделать на оккупированных территориях Украины.

А республиканский конгрессмен США Джо Уилсон рассказал, о чем мечтает Путин.