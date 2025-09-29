Відео
Україна
Головна Новини дня Зеленський назвав зброю, якої боїться Путін

Зеленський назвав зброю, якої боїться Путін

Ua en ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 16:18
Виступ Зеленського на Варшавському безпековому форумі - якої зборї боїться Путін
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Зброя, якої реально боїться російський диктатор Володимир Путін — це єдність. І навіть використовуючи деяких представників щодо розділення європейськості, більшість країн Росії розділити не вдалося. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Варшавському безпековому форумі у понеділок, 29 вересня.

Читайте також:

Україна має єднатися з Європою — заява Зеленського

"Номер один зброя, якої реально боїться будь-який агресор у цьому випадку це Росія і Путін, це єдність. Це сильна наша зброя. Тому ми сильні, і тому в України є така підтримка", — заявив він.

Друге, те, що потрібно зараз Україні та ЄС — це координація.

"В ту ніч у бік Польщі летіло, за нашими даними, у цьому напрямку я не можу сказати, що всі ці дрони повинні були бути на території Польщі, але летіло в тому напрямку 92 дрони. Наші Повітряні сили збивали все, що могли. І це факт. І ви знаєте, що 19 залетіло на територію Польщі. Якби ми скоординовано діяли, я думаю, що в нас був би ще більший результат", — пояснив президент.

Ще одним важливим пунктом Зеленський назвав програму PURL, яка допомагає Україні сьогодні купувати саме американські протиповітряні системи та ракети. 

"Третє — про майбутнє і нашу кооперацію. Є програма SAFE, яку Польща буде використовувати. Ми готові до кооперації, навіть у захисті неба використовувати цю програму. Сьогодні в України є дрони-перехоплювачі. І це ноу-хау.  Дрони-перехоплювачі — це відповідь, як боронити небо, як боротися з будь-якими повітряними цілями. Маю на увазі дрони. Тут потрібне додаткове фінансування", — додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський наголосив, що країнами колишнього СРСР може поширитись агресія.

Також Зеленський відреагував на заяву самопроголошеного президента Білорусі про "дуже хорошу пропозицію" Путіна на Алясці.

Володимир Зеленський володимир путін зброя Європа війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
