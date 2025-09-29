Виступ Зеленського на Варшавському безпековому форумі - якої зборї боїться Путін

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Зброя, якої реально боїться російський диктатор Володимир Путін — це єдність. І навіть використовуючи деяких представників щодо розділення європейськості, більшість країн Росії розділити не вдалося.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Варшавському безпековому форумі у понеділок, 29 вересня.

"Номер один зброя, якої реально боїться будь-який агресор — у цьому випадку це Росія і Путін, — це єдність. Це сильна наша зброя. Тому ми сильні, і тому в України є така підтримка", — заявив він.

Друге, те, що потрібно зараз Україні та ЄС — це координація.

"В ту ніч у бік Польщі летіло, за нашими даними, у цьому напрямку — я не можу сказати, що всі ці дрони повинні були бути на території Польщі, — але летіло в тому напрямку 92 дрони. Наші Повітряні сили збивали все, що могли. І це факт. І ви знаєте, що 19 залетіло на територію Польщі. Якби ми скоординовано діяли, я думаю, що в нас був би ще більший результат", — пояснив президент.

Ще одним важливим пунктом Зеленський назвав програму PURL, яка допомагає Україні сьогодні купувати саме американські протиповітряні системи та ракети.

"Третє — про майбутнє і нашу кооперацію. Є програма SAFE, яку Польща буде використовувати. Ми готові до кооперації, навіть у захисті неба використовувати цю програму. Сьогодні в України є дрони-перехоплювачі. І це ноу-хау. Дрони-перехоплювачі — це відповідь, як боронити небо, як боротися з будь-якими повітряними цілями. Маю на увазі дрони. Тут потрібне додаткове фінансування", — додав він.

