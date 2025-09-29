Зеленский отметил хорошую работу ВСУ на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник, 29 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский отметил меткость украинских военных. Кроме того, лидер поблагодарил воинов ВСУ за хорошую работу на поле боя.

Об этом глава государства написал в Telegram.

Сегодня, 29 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский отметил хорошие результаты украинской дальнобойности.

Глава государства поблагодарил украинских воинов за меткость и анонсировал Технологическую Ставку, посвященную производству дальнобойных дронов различных типов и ракет.

"Был доклад главкома Александра Сырского. Спасибо нашим воинам за меткость — есть хорошие результаты в нашей дальнобойности. Украина защищается справедливо, и на российской территории это ощутимо. Готовим Технологическую Ставку, которая в большой степени будет посвящена украинской дальнобойности, а именно — производству наших дронов различных типов и ракет", — отметил Зеленский.

В частности, он рассказал о потерях врага. По состоянию на это утро общие российские потери достигли уровня 3 185 человек, и почти 1 800 из них — безвозвратные потери. Освобождено более 174 квадратных километров и зачищено еще более 194 квадратных километров в пределах операции.

"Продолжаем защиту наших позиций и на других направлениях. Отдельное внимание — ситуации в Купянске. Благодарен каждому нашему подразделению, которое обеспечивает уничтожение оккупантов", — резюмировал Зеленский.

