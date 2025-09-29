Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронте

Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронте

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 12:36
Сырский доложил Зеленскому о ситуации на поле боя
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского об актуальной ситуации на фронте. Глава государства отметил, что украинские воины продолжают контрнаступательную операцию.

Об этом украинский лидер сообщил в понедельник, 29 сентября, в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о ситуации на фронте и успехах ВСУ

В понедельник, 29 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на поле боя.

Глава государства поблагодарил украинских военных за меткость и хорошие результаты на фронте.

"Был доклад главкома Александра Сырского. Спасибо нашим воинам за меткость — есть хорошие результаты в нашей дальнобойности. Украина защищается справедливо, и на российской территории это ощутимо", — написал Зеленский.

Кроме того, он анонсировал Технологическую Ставку, которая во многом будет посвящена украинской дальнобойности, а именно — производству украинских дронов различных типов и ракет.

"Вчера уделил значительное время общению с производителями, как результат — будут теперь конкретные поручения Министерству обороны Украины и военным", — проинформировал глава государства.

В то же время Зеленский сообщил, что Сырский доложил также о ситуации на фронте, и в частности в районах Покровска и Доброполья. По его словам, продолжается контрнаступательная операция.

По данным Зеленского, по состоянию на это утро общие российские потери достигли уровня 3185 человек, и почти 1800 из них — безвозвратные потери.

Освобождено более 174 квадратных километров и зачищено еще более 194 квадратных километров в рамках операции.

"Продолжаем защиту наших позиций и на других направлениях. Отдельное внимание — ситуации в Купянске. Благодарен каждому нашему подразделению, которое обеспечивает уничтожение оккупантов", — резюмировал президент Украины.

Зеленський
Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Ранее мы информировали, что Сырский посетил воинов ВСУ, которые работают на главных направлениях фронта.

Также мы сообщали, что Украина предлагает Польше и партнерам создать совместный щит.

Владимир Зеленский ВСУ война в Украине Сирский ситуация на фронте
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации