Сырский доложил Зеленскому о ситуации на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского об актуальной ситуации на фронте. Глава государства отметил, что украинские воины продолжают контрнаступательную операцию.

Об этом украинский лидер сообщил в понедельник, 29 сентября, в Telegram.

Зеленский о ситуации на фронте и успехах ВСУ

В понедельник, 29 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на поле боя.

Глава государства поблагодарил украинских военных за меткость и хорошие результаты на фронте.

"Был доклад главкома Александра Сырского. Спасибо нашим воинам за меткость — есть хорошие результаты в нашей дальнобойности. Украина защищается справедливо, и на российской территории это ощутимо", — написал Зеленский.

Кроме того, он анонсировал Технологическую Ставку, которая во многом будет посвящена украинской дальнобойности, а именно — производству украинских дронов различных типов и ракет.

"Вчера уделил значительное время общению с производителями, как результат — будут теперь конкретные поручения Министерству обороны Украины и военным", — проинформировал глава государства.

В то же время Зеленский сообщил, что Сырский доложил также о ситуации на фронте, и в частности в районах Покровска и Доброполья. По его словам, продолжается контрнаступательная операция.

По данным Зеленского, по состоянию на это утро общие российские потери достигли уровня 3185 человек, и почти 1800 из них — безвозвратные потери.

Освобождено более 174 квадратных километров и зачищено еще более 194 квадратных километров в рамках операции.

"Продолжаем защиту наших позиций и на других направлениях. Отдельное внимание — ситуации в Купянске. Благодарен каждому нашему подразделению, которое обеспечивает уничтожение оккупантов", — резюмировал президент Украины.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

