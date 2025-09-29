Відео
Головна Новини дня Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті

Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 12:36
Сирський доповів Зеленському про ситуацію на полі бою
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про актуальну ситуацію на фронті. Глава держави зазначив, що українські воїни продовжують контрнаступальну операцію.

Про це український лідер повідомив у понеділок, 29 вересня, в Telegram.

У понеділок, 29 вересня, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на полі бою.

Глава держави подякував українським військовим за влучність та хороші результати на фронті.

"Була доповідь головкома Олександра Сирського. Дякую нашим воїнам за влучність — є хороші результати в нашої далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно", — написав Зеленський.

Крім того, він анонсував Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме — виробництву українських дронів різних типів і ракет.

"Учора приділив значний час спілкуванню з виробниками, як результат — будуть тепер конкретні доручення Міністерству оборони України та військовим", — поінформував глава держави.

Водночас Зеленський повідомив, що Сирський доповів також щодо ситуації на фронті, і зокрема в районах Покровська та Добропілля. За його словами, продовжується контрнаступальна операція.

За даними Зеленського, станом на цей ранок загальні російські втрати досягли рівня 3185 осіб, і майже 1800 з них — безповоротні втрати.

Звільнено більш ніж 174 квадратних кілометри та зачищено ще більш ніж 194 квадратних кілометри в межах операції.

"Продовжуємо захист наших позицій і на інших напрямках. Окрема увага — ситуації в Купʼянську. Вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує знищення окупантів", — резюмував президент України.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Раніше ми інформували, що Сирський відвідав воїнів ЗСУ, які працюють на головних напрямках фронту.

Також ми повідомляли, що Україна пропонує Польщі та партнерам створити спільний щит.

Володимир Зеленський ЗСУ війна в Україні Сирський ситуація на фронті
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
