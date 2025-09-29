Зеленський висловився про вимоги Росії щодо кордонів України

Зеленський зробив заяву щодо кордонів України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що кордони нашої держави визначені Конституцією та міжнародним правом і залишаються незмінними. Він наголосив, що жодних нових меж, нав’язаних Росією, Україна не визнає.
Про це Володимир Зеленський висловився під час виступу на безпековому форумі у Варшаві, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Зеленський висловився про кордони України та вимоги Росії
Глава держави пояснив, що йдеться про чітке розмежування понять: є офіційно встановлені кордони України, визнані світом, а є лінія фронту, де нині тривають бої. Саме по лінії зіткнення, за словами Зеленського, можливі дипломатичні переговори щодо перемир’я.
"Це лінія, де лідери можуть домовитись про перемир'я, а команди — почати роботу над планом завершення війни. Це можливо, але Росія не малюватиме нові кордони в Україні", — сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, також Володимир Зеленський запропонував Польщі створити спільну систему захисту від повітряних атак Росії.
Також глава держави висловився про позицію президента США Дональда Трампа стосовно України.
