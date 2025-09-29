Зеленский высказался о требованиях России относительно границ Украины

Зеленский сделал заявление относительно границ Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что границы нашего государства определены Конституцией и международным правом и остаются неизменными. Он подчеркнул, что никаких новых границ, навязанных Россией, Украина не признает.
Об этом Владимир Зеленский высказался во время выступления на форуме по безопасности в Варшаве, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.
Зеленский высказался о границах Украины и требованиях России
Глава государства пояснил, что речь идет о четком разграничении понятий: есть официально установленные границы Украины, признанные миром, а есть линия фронта, где сейчас идут бои. Именно по линии соприкосновения, по словам Зеленского, возможны дипломатические переговоры о перемирии.
"Это линия, где лидеры могут договориться о перемирии, а команды — начать работу над планом завершения войны. Это возможно, но Россия не будет рисовать новые границы в Украине", — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, также Владимир Зеленский предложил Польше создать совместную систему защиты от воздушных атак России.
Также глава государства высказался о позиции президента США Дональда Трампа в отношении Украины.
