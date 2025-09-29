Видео
Главная Новости дня Зеленский сделал заявление относительно границ Украины

Зеленский сделал заявление относительно границ Украины

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 12:40
Зеленский высказался о требованиях России относительно границ Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что границы нашего государства определены Конституцией и международным правом и остаются неизменными. Он подчеркнул, что никаких новых границ, навязанных Россией, Украина не признает.

Об этом Владимир Зеленский высказался во время выступления на форуме по безопасности в Варшаве, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Зеленский высказался о границах Украины и требованиях России

Глава государства пояснил, что речь идет о четком разграничении понятий: есть официально установленные границы Украины, признанные миром, а есть линия фронта, где сейчас идут бои. Именно по линии соприкосновения, по словам Зеленского, возможны дипломатические переговоры о перемирии.

"Это линия, где лидеры могут договориться о перемирии, а команды — начать работу над планом завершения войны. Это возможно, но Россия не будет рисовать новые границы в Украине", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, также Владимир Зеленский предложил Польше создать совместную систему защиты от воздушных атак России.

Также глава государства высказался о позиции президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
