Зеленский предложил партнерам создать общий щит

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает Польше и партнерам создать совместный щит. По его словам, он необходим от воздушных угроз.

Об этом глава государства сказал на Варшавском форуме безопасности в понедельник, 29 сентября, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Общий щит Украины и партнеров

Зеленский отметил, что Украина имеет потенциал противостоять всем типам дронов и ракет российских оккупантов. По его словам, совместные действия с партнерами обеспечат достаточно оружия и производства.

Он подчеркнул, что в случае потери Россией способности наносить авиационные удары ей придется искать другие формы сосуществования.

Зеленский также отметил, что Москва может применять танкеры в Балтийском море для запуска дронов. Украинский лидер призвал Европу заблокировать морские маршруты, если эти подозрения подтвердятся.

Кроме того, он ожидает новый 19-й пакет санкций Европейского Союза и быстрые решения относительно использования российских активов. Зеленский также отметил важность вступления Украины в ЕС, поскольку это путь безопасности.

"Это важно для нас и всего восточного фланга. Геополитический вакуум всегда приглашает российскую агрессию. Поэтому Украина должна вступить в ЕС, и это произойдет. Мы делаем все необходимое. Важно, чтобы вступление Украины не тормозила политика отдельных стран. Это не о том, что мы уже пережили в истории. Это о том, чего мы все должны избежать. А избежать должны любой зависимости от России. Поэтому наша независимость, друзья и вступление в ЕС — это и ваша сила в Евросоюзе", — добавил глава государства.

Напомним, форум по безопасности в Варшаве продлится 29 и 30 сентября. Известно, что в целом соберутся около 2500 участников.

А 28 сентября Зеленский пообщался с генсеком НАТО Марком Рютте об инициативе PURL.