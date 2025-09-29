Форум по безопасности в Варшаве — что известно и кто прибудет

Зеленский и Туск выступят на форуме по безопасности в Варшаве
В Варшаве сегодня начал работу масштабный форум по безопасности, который продлится два дня — 29 и 30 сентября. Мероприятие собрало около 2500 участников из 90 стран мира, среди которых — главы правительств, министры, представители международных институтов и известные эксперты в сфере безопасности.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая присутствует на мероприятии.
Форум по безопасности в Варшаве — что известно
Ключевыми темами дискуссий станут усиление обороноспособности Европы, сохранение трансатлантического единства и привлечение России к ответственности за агрессию против Украины.
Среди спикеров — президент Украины Владимир Зеленский, который выступит в формате онлайн-обращения, и премьер-министр Польши Дональд Туск. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в панельной дискуссии под названием "Повышение ставок: Стоит ли Европе бояться?". Также ожидается участие спецпредставителя президента США Кита Келлога и бывшего главы Пентагона Ллойда Остина.
Отдельным пунктом программы станет церемония вручения награды "Рыцарь свободы 2025". В этом году награду получит экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг за его значительный вклад в укрепление европейской безопасности.
Напомним, в ночь на 28 сентября Польша поднимала в небо самолеты из-за массированной атаки России.
Также стало известно, что на время массированного российского обстрела Украины в столице было повреждено посольство Польши.
Читайте Новини.LIVE!