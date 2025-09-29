Видео
Зеленский и Туск выступят на форуме по безопасности в Варшаве

Зеленский и Туск выступят на форуме по безопасности в Варшаве

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 10:15
Форум по безопасности в Варшаве — что известно и кто прибудет
Выставка техники на форуме по безопасности в Польше. Фото: Новости.LIVE

В Варшаве сегодня начал работу масштабный форум по безопасности, который продлится два дня — 29 и 30 сентября. Мероприятие собрало около 2500 участников из 90 стран мира, среди которых — главы правительств, министры, представители международных институтов и известные эксперты в сфере безопасности.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая присутствует на мероприятии.

Читайте также:

Форум по безопасности в Варшаве — что известно

Ключевыми темами дискуссий станут усиление обороноспособности Европы, сохранение трансатлантического единства и привлечение России к ответственности за агрессию против Украины.

Варшава безпековий форум
Фотовыставка. Фото: Новини.LIVE

Среди спикеров — президент Украины Владимир Зеленский, который выступит в формате онлайн-обращения, и премьер-министр Польши Дональд Туск. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в панельной дискуссии под названием "Повышение ставок: Стоит ли Европе бояться?". Также ожидается участие спецпредставителя президента США Кита Келлога и бывшего главы Пентагона Ллойда Остина.

Польща безпековий форум
Выставка техники. Фото: Новини.LIVE
Польща Варшава форум безпеки
Бронетехника на выставке Фото: Новини.LIVE

Отдельным пунктом программы станет церемония вручения награды "Рыцарь свободы 2025". В этом году награду получит экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг за его значительный вклад в укрепление европейской безопасности.

Напомним, в ночь на 28 сентября Польша поднимала в небо самолеты из-за массированной атаки России.

Также стало известно, что на время массированного российского обстрела Украины в столице было повреждено посольство Польши.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
